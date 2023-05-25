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В Бишкеке на улице Орозбекова появится новая дорога

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" начало строительство новой дороги по улице Орозбекова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Работы начались на участке от проспекта Жибек Жолу до улицы Фрунзе, общей протяженностью 400 погонных метров.

К настоящему моменту, убрали старый асфальт и демонтировали три продовольственных павильона.

Бригада по капитальному строительству дорог выравнивает и уплотняет проезжую часть, чтобы подготовить ее для укладки нового асфальта.

В ближайшее время начнутся работы по установке дорожных бордюров.


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URL: https://www.vb.kg/429815
Теги:
дороги, Бишкек
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