В Бишкеке на улице Орозбекова появится новая дорога

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" начало строительство новой дороги по улице Орозбекова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Работы начались на участке от проспекта Жибек Жолу до улицы Фрунзе, общей протяженностью 400 погонных метров.

К настоящему моменту, убрали старый асфальт и демонтировали три продовольственных павильона.

Бригада по капитальному строительству дорог выравнивает и уплотняет проезжую часть, чтобы подготовить ее для укладки нового асфальта.

В ближайшее время начнутся работы по установке дорожных бордюров.