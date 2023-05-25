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В РФ школьник едва не перерезал однокласснице горло на последнем звонке

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В Волгоградской области РФ во время последнего звонка 11-классник накинулся с ножом и попытался перерезать горло своей однокласснице, сообщает СМИ.

Инцидент произошел во время последнего звонка в одной из школ поселка Иловля.

Выпускник во время совместной прощальной песни набросился с ножом и попытался перерезать горло однокласснице, стоявшей рядом с ним на школьном мероприятии.

Нападавшего остановили другие ученики школы, они отобрали нож и скрутили его.

Отмечается, что пострадавшая школьница получила небольшой порез на шее, ее жизни ничего не угрожает. Причины ЧП, которое едва не закончилось трагедией, выясняют следователи.


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URL: https://www.vb.kg/429816
Теги:
поножовщина, Россия, школа
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