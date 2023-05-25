В РФ школьник едва не перерезал однокласснице горло на последнем звонке

В Волгоградской области РФ во время последнего звонка 11-классник накинулся с ножом и попытался перерезать горло своей однокласснице, сообщает СМИ.
Инцидент произошел во время последнего звонка в одной из школ поселка Иловля.
Выпускник во время совместной прощальной песни набросился с ножом и попытался перерезать горло однокласснице, стоявшей рядом с ним на школьном мероприятии.
Нападавшего остановили другие ученики школы, они отобрали нож и скрутили его.
Отмечается, что пострадавшая школьница получила небольшой порез на шее, ее жизни ничего не угрожает. Причины ЧП, которое едва не закончилось трагедией, выясняют следователи.