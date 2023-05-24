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Камчыбек Ташиев: Я пожертвую всем в борьбе с коррупцией

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- Бакыт Басарбек
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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил с обращением к кыргызстанцам, которое он опубликовал на своей странице в соцсети.

"Дорогой народ!

Сегодня я решил обратить ваше внимание на важный вопрос.

Речь о коррупции, тяжких и особо тяжких преступлениях.

Мы ведем борьбу с теми видами преступлений, которые серьезно подрывают основы государства. Это сложно, но мы в силах остановить эти преступления.

Стратегически наши шаги разделены на три этапа:

1. Систематизация борьбы и определение направления;

2. Ужесточение наказания в рамках закона;

3. Информация, разъяснение, закрепление результатов.

Беспрецедентная борьба ведется на основе требований и созданных условий Президентом, уважаемым Садыром Нуркожоевичем.

Только что закончился первый этап объявленной борьбы и нам было не так просто, как мы думали изначально, - борьба заняла не два-три месяца и даже не полгода, а целых 2,5 года.

Мы запаслись терпением, настойчивостью, предельной честностью перед тем, как приступить к кропотливой работе.

Теперь мы переходим ко второму этапу. В рамках неё будем применять максимально жесткие меры наказания в рамках закона.

Так, если ранее задержанные коррупционеры возмещали в разы больше, чем причиненный ими ущерб, и могли отделаться легким испугом, то теперь все изменится в корне.

Теперь мы наряду с восстановлением ущерба причиненного коррупционером, будем накладывать арест на все имущество, находящееся в у него собственности с применением высшего вида наказания, предусмотренное статьей закона, на основании решения суда.

Наше общество должно понять: мы будем развивать нашу страну только беспощадной борьбой и прозрачностью наших намерений!

Я думаю, что этот второй этап продлится 1-1,5 года и станет самым тяжелым этапом моей жизни , когда мне лично придется отстраниться от всего, уйти от окружения детей, братьев, друзей, родственников, не говоря уже о деталях.

Уважаемые госслужащие!

Еще раз напоминаю, как служивый человек, работающий на государство, прошу вас выполнять свою работу четко, не переступая рамки закона.

Прекратите коррупцию. Не ходите и просите пощады, потому что впредь с нарушителями закона расправа ожидается строго в соответствии с буквой закона.

Бандиты, грабители, посягающие на чужое имущество, контрабандисты, мошенники, обманывающие государство, вы будете уничтожены на корню, на законном основании!

Ни один человек не должен быть привлечен к незаконной ответственности!!!

Это трудная и очень опасная задача, но я сделаю это, у меня нет выбора!

Либо коррумпированные круги меня победят, либо я добьюсь того, чтобы они предстали перед законом!

Вот задача, которую поставил передо мной Глава государства, дорогие соотечественники!

Верю, - наше общество вместе построит сильное и справедливое государство!

У всех нас мало времени, и у меня истекает срок, отведенный для уничтожения коррупции!

Знаю одно - я, мы должны довести начатое до логического завершения!", - написал глава ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/429820
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, коррупция
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