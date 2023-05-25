Минтруда Кыргызстана и Яндекс подписали меморандум о сотрудничестве

Министр труда и социального обеспечения Кыргызстана Кудайберген Базарбаев и генеральный директор компании "Яндекс Такси" Александр Аникин подписали в Москве меморандум о взаимопонимании в сфере развития социально-образовательных проектов и платформенной занятости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, меморандум охватывает совместные инициативы, которые помогут интернет-пользователям Кыргызстана лучше адаптировать свои цифровые навыки к актуальным запросам на рынке труда России и СНГ - от базовых навыков программирования до цифрового маркетинга и других направлений ИТ-бизнеса.

Кроме того, стороны договорились о совместных инициативах в социальных проектах, направленных на партнеров, которые активно развивают не только такси, но и логистику.

На встрече было отмечено, что Яндекс несколько лет плодотворно взаимодействует с партнерами из Кыргызстана и продолжает инициировать новые проекты. Так, например, с этого года в стране действует программа страхования жизни и здоровья пользователей и водителей во время поездок, которые выполняются через сервис Яндекс Go.