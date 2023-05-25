Комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом будет обновлен новым составом

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов провел первое заседание обновленного состава Координационного совета по общественному здравоохранению при кабмине КР.

В ходе заседания заслушана информация о деятельности Странового комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Координационном совете по общественному здравоохранению.

По итогам заседания Координационного совета Министерству здравоохранения Кыргызской Республики поручено образовать межсекторальную рабочую группу по разработке нового Положения и нового Состава Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Координационном совете по общественному здравоохранению.

Отметим, ранее Страновой координационный комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией (СКК) был расформирован. Решение расформировать ССК Байсалов принял после критики, с которой на него обрушились ряд депутатов. В частности депутаты были не довольны тем, что часть грантовых средств на борьбу с ВИЧ и СПИДом для ключевых групп, в числе которых представители ЛГБТ-сообщества.