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Комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом будет обновлен новым составом

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Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов провел первое заседание обновленного состава Координационного совета по общественному здравоохранению при кабмине КР.

В ходе заседания заслушана информация о деятельности Странового комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Координационном совете по общественному здравоохранению.

По итогам заседания Координационного совета Министерству здравоохранения Кыргызской Республики поручено образовать межсекторальную рабочую группу по разработке нового Положения и нового Состава Комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Координационном совете по общественному здравоохранению.

Отметим, ранее Страновой координационный комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией (СКК) был расформирован. Решение расформировать ССК Байсалов принял после критики, с которой на него обрушились ряд депутатов. В частности депутаты были не довольны тем, что часть грантовых средств на борьбу с ВИЧ и СПИДом для ключевых групп, в числе которых представители ЛГБТ-сообщества.


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URL: https://www.vb.kg/429825
Теги:
Эдиль Байсалов, Кабинет министров
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