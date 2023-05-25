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Руководство предприятия "Кыргызавтожол" присвоило свыше 10 млн сомов

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- Бермет Таалайбекова
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Прокуратурой города Бишкек проведена проверка в Государственном предприятии "Кыргызавтожол" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, в ходе которой выявлено незаконное перечисление и присвоение (растрата) бюджетных средств в сумме 10 263,2 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, начальник дорожно-эксплуатационного учреждения №32 Управления автомобильной дороги "Бишкек-Нарын-Торугарт" Т.М.М. и директор ГП "Кыргызавтожол" К.Р.Н., злоупотребляя должностным положением, вопреки интересам государства, лоббируя интересы ОсОО "Е", в нарушение требований действующего законодательства о государственных закупках и условий заключенного договора, за период 2020-2022 годы из бюджетных средств перечислили ОсОО "Е" 24 450,0 тыс. сомов, тогда как за указанный период указанным подрядчиком фактически работы были выполнены и предоставлены акты лишь на 15 889,1 тыс. сомов. Таким образом, из бюджетных средств ОсОО "Е" незаконно перечислено 8 560,8 тыс. сомов.

Кроме того, в нарушение требований налогового законодательства Кыргызской Республики, за указанный период ОсОО "Е" укрыт и не уплачен в доход государства налог на добавленную стоимость в размере 1 702,4 тыс. сомов.

Вследствие, чего государству нанесен материальный ущерб в особо крупном размере в общей сумме 10 263,2 тыс. сомов.

По результатам проверки, 19.05.2023 года прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением), статье 339 (заключение заведомо невыгодного контракта) и статье 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК Кыргызской Республики и проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/429828
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция
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