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В Кыргызстане пройдет Экологический форум

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Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков встретился с постоянным представителем Программы развития Организации Объединённых Наций в Кыргызской Республике Луиз Чемберлен. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

"ПРООН является постоянным партнером Кыргызской Республики, содействуя развитию страны и достижению реального улучшения жизни населения. Вот уже 30 лет Программа поддерживает Кыргызстан в различных сферах, оказывая помощь по таким направлениям, как устойчивый экономический рост, окружающая среда, социальная защита, здравоохранение и образование. Нельзя не отметить поддержку Программы в продвижении мира, справедливости и верховенства закона, гендерного равенства, роль ПРООН в развитии судебной системы в части расширения доступа к правосудию для уязвимых групп населения.

Также ценно сотрудничество ПРООН с Высшей школой правосудия по проведению семинаров. Безусловно, мероприятия, проводимые совместно с Программой, послужат большим вкладом в дело укрепления правовых позиций государства, обеспечения доступности правосудия и гендерного равенства в нашей республике.

Кроме того, Программой поддержана инициатива Ассоциации судей в проведении под эгидой Верховного суда Кыргызской Республики в этом году Экологического форума. Несомненно, проведение данного форума при поддержке Программы развития ООН станет еще одним вкладом в развитие нашей страны", - сказал Замирбек Базарбеков.

На встрече были подняты вопросы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества. Стороны подтвердили свою приверженность в укреплении взаимодействия, и выразили уверенность в плодотворном и успешном сотрудничестве. Участники обсудили вопросы проведения Экологического форума в сентябре текущего года.

Отмечаем, что в работе встречи приняли участие заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Шералы Камчыбеков, судья Верховного суда и председатель Правления Ассоциации судей Кыргызской Республики Дилара Арстанбаева, руководитель Аппарата Верховного суда Эркинбек Мамыров и директор Высшей школы правосудия при Верховном суде Эльмира Байтикова. Со стороны ПРООН в Кыргызской Республике присутствовали заместитель постоянного представителя ПРООН Моника Ризал, руководитель направления "Управление и Социальное единство" Эркина Уразбаева.


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URL: https://www.vb.kg/429831
Теги:
Верховный суд, Кыргызстан
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