Китай откроет в Кыргызстане мастерскую Лу Баня по цифровым технологиям

"Отдельного внимания в сотрудничестве с Китаем заслуживает такой проект КНР, как мастерские Лу Баня, который реализуется с 2016 года по всему миру. Китай сегодня занимает первое место по масштабам технического образования, свидетельство этому - деятельность более 1000 вузов этого направления в КНР. В ЦА такой проект был реализован в Таджикистане", - сказала экс-замминистра образования КР, эксперт по гуманитарным вопросам Умутхан Тыналиева в интервью vb.kg о сотрудничестве Кыргызстана с КНР в сфере образовательных проектов.

В нашей республике, согласно официальным источникам, начата работа по открытию мастерской Лу Баня, партнером определен Технический университет имени Раззакова, который предлагает учредить мастерскую по применению цифровых технологий в техническом обслуживании индустриальных машин широкого спектра. Суть проекта заключается в том, что там, где открываются китайские предприятия, проводится обучение квалифицированных технических специалистов из числа местных кадров, а это решение вопроса по созданию рабочих мест.

Как отметила Умутхан Тыналиева, уникальность мастерских Лу Баня в том, что Китай предоставляет оборудование и обеспечивает обучение на местах, в то время как другие государства придерживаются только политики предоставления грантов. Мастерские Лу Баня сегодня являются визитной карточкой Китая в сфере профессионального образования. Именно в Китае создана крупнейшая в мире система профессионального образования – это почти 12 тысячи профессиональных учебных учреждений, осуществляющих обучение почти 30 миллионов человек по 1300 специальностям. Более того, в передовом производстве КНР, стратегических развивающихся отраслях и современных сферах услуг более 70 процентов передовых сотрудников являются выпускниками профессиональных колледжей. По мнению Умутхан Тыналиевой, реализация данного проекта станет прорывным моментом в сфере профессионального образования нашей республики.

С 2007 года в республике открыты четыре института Конфуция, которые зарекомендовали себя эффективной структурой по изучению китайского языка, истории и культуры Китая. На 2023-24 учебный год КНР выделено 23 правительственных стипендии для обучения граждан КР в вузах Китая. Сегодня в вузах Китайской Народной Республики обучаются почти пять тысяч студентов из Кыргызстана.

С 2017 года в Бишкеке работает гимназия №95, строительство и полное оснащение которой было осуществлено за счет гранта КНР. В учебном плане школы утверждено изучение китайского языка, студенты кыргызско-китайского факультета КНУ проходят здесь педагогическую практику.

"Но много нереализованных проектов. До пандемии работал проект по организации летних лагерей для школьников в возрасте 10-18 лет из числа победителей олимпиад, обладателей премий по итогам международных конкурсов и одаренных детей в сфере искусства из государств-членов ШОС. За 2016-2018 годы в Китае в летних лагерях ШОС побывали около 180 детей. Сегодня ВОЗ объявила о закрытии пандемии, значит, можно обсудить с КНР вопрос о возобновлении проекта", - считает эксперт по гуманитарным вопросам.

Как отметила Умутхан Тыналиева, на фоне активной политики Турции в образовательном секторе Кыргызстана роль КНР пока выглядит вялой. В нашей республике на сегодняшний момент осуществляют деятельность десятки турецких лицеев как со стороны официальных властей Турции, так и со стороны частных инвесторов. Сейчас активизировалась Россия, запускается проект по строительству девяти школ с индивидуальным базисным учебным планом и привлечением российских специалистов. "Полагаю, что если КНР возьмет на вооружение такое направление деятельности, оно будет весьма востребованным. Власти Кыргызстана могут предоставить землю под строительство образовательных учреждений либо выделить здания", - добавила эксперт.

По ее мнению, необходимо активизировать деятельность в сфере вузов. Большое количество кыргызстанских студентов, обучающихся в вузах Китая, свидетельствует о востребованности получения высшего образования в КНР. Причем для поступления в них необходимо владеть китайским языком, тогда как для поступления в вузы Турции, Европы и США условие владения языком страны не является обязательным. Политикой этих стран предусмотрены подготовительные языковые курсы и это не момент послабления, а момент предусмотрительности этих государств.

"Все эти направления, несомненно, являются достижениями концепции "Один пояс – один путь". И есть надежда, что наши отношения с КНР будут долгосрочными, прагматичными и дружественными, а образовательная сфера станет одним из наиболее динамичных направлений взаимного сотрудничества", - сказала Умутхан Тыналиева.