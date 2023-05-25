Погода
$ 87.49 - 88.20
€ 94.55 - 95.55

Мэрия Бишкека прокомментировала снос кафе "Батуми"

289  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о сроках уведомления, выданных администрации кафе "Батуми". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Уведомление о добровольном демонтаже выдано от 17 мая 2023 года сотрудниками Управления по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек. Как отмечалось ранее, требования указанные в уведомлении не исполнены.

Часть данного участка предоставлена под легкую конструкцию, часть под парковку. Однако на месте построено капитальное задние в виде ресторана на площади 1300 кв.м. В связи с указанными нарушениями владельцам отказано в продлении договоры аренды, УКЗ поручено произвести снос объекта.

Отметим, сегодня сотрудниками УКЗ мэрии города Бишкек совместно со спецподразделением "Тазалык" начат процесс демонтажа кафе "Батуми", расположенного по улице Тыналиева".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429834
Теги:
кафе, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  