Мэрия Бишкека прокомментировала снос кафе "Батуми"

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о сроках уведомления, выданных администрации кафе "Батуми". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Уведомление о добровольном демонтаже выдано от 17 мая 2023 года сотрудниками Управления по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек. Как отмечалось ранее, требования указанные в уведомлении не исполнены.

Часть данного участка предоставлена под легкую конструкцию, часть под парковку. Однако на месте построено капитальное задние в виде ресторана на площади 1300 кв.м. В связи с указанными нарушениями владельцам отказано в продлении договоры аренды, УКЗ поручено произвести снос объекта.

Отметим, сегодня сотрудниками УКЗ мэрии города Бишкек совместно со спецподразделением "Тазалык" начат процесс демонтажа кафе "Батуми", расположенного по улице Тыналиева".