В Ленинском районе Бишкека проверили готовность к выборам

По поручению мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова глава Ленинского района Тагаев Мураталы проверил готовность избирательных участков к выборам депутата Жогорку Кенеша КР по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Глава района проверил материально-техническое обеспечение избирательных участков района, обеспечение общественного порядка и сохранности АСУ (автоматизированная система управления), обеспечение людей ОВЗ пандусами.

Городским и районным службам было поручено ускорить процесс материально-технического обеспечения в УИКах, провести соответствующую работу по обеспечению пандусами участковых избирательных комиссий, а также на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди сотрудников о невмешательстве в выборы.

Дорогие горожане! Необходимо отметить, что выборы депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ленинскому одномандатному избирательному округу состоятся 28 мая 2023 года.

В связи с этим муниципальная администрация убедительно просит всех избирателей уточнить себя в списке избирателей, а также можете отправить свой ПИН в справочную службу по номеру 119 для уточнения личной информации и о месте нахождения УИК".