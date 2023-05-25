Погода
$ 87.49 - 88.20
€ 94.55 - 95.55

В Ленинском районе Бишкека проверили готовность к выборам

208  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По поручению мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова глава Ленинского района Тагаев Мураталы проверил готовность избирательных участков к выборам депутата Жогорку Кенеша КР по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Глава района проверил материально-техническое обеспечение избирательных участков района, обеспечение общественного порядка и сохранности АСУ (автоматизированная система управления), обеспечение людей ОВЗ пандусами.

Городским и районным службам было поручено ускорить процесс материально-технического обеспечения в УИКах, провести соответствующую работу по обеспечению пандусами участковых избирательных комиссий, а также на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди сотрудников о невмешательстве в выборы.

Дорогие горожане! Необходимо отметить, что выборы депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ленинскому одномандатному избирательному округу состоятся 28 мая 2023 года.

В связи с этим муниципальная администрация убедительно просит всех избирателей уточнить себя в списке избирателей, а также можете отправить свой ПИН в справочную службу по номеру 119 для уточнения личной информации и о месте нахождения УИК".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429835
Теги:
выборы, Ленинский район, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  