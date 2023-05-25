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В Бишкеке у ряда бассейнов выявили нарушения

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В Ленинском районе Бишкека проведены разъяснительные беседы с администрацией и работниками бассейнов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В состав комиссии вошли представители акимиата, МТУ, УВД и МЧС района.

Так, обошли 6 частных бассейнов: "Дельфин", "Фламинго", "Парус", "Дениз", "Maximum", "Ак-Кеме".

По итогам рейда установлено, что на момент осмотра у спасателей "Дельфин", "Парус", "Дениз" отсутствовали документы, а именно удостоверение и сертификаты о подтверждении квалификации, выдаваемые Центром подготовки водолазов. Комиссией составлен акт об устранении выявленных нарушений.

На момент рейда бассейны "Фламинго" и "Ак-Кеме" не функционировали. Комиссия провела разъяснительную беседу по соблюдению правил охраны жизни людей на водных объектах.

Кроме этого, ежегодно совместно с ОЧС района проводится обследование русла реки "Ала-Арча". Также проводят работу с горожанами о запрете купания и устанавливают таблички с надписями "Купаться запрещено"".


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URL: https://www.vb.kg/429836
Теги:
бассейн, Бишкек
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