Погода
$ 87.49 - 88.20
€ 94.55 - 95.55

В КР объявили конкурс на соискание госмолодежной премии имени Айтматова

231  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики объявляет конкурс на соискание "Государственной молодежной премии Кыргызской Республики имени Чингиза Айтматова". Об этом сообщает пресс-служба ведомства

По ее данным, премия присуждается в каждой из следующих 11 номинаций:

- "Лучшее произведение в области литературы";

- "Лучшее произведение в области журналистики и телевидения";

-"Лучшее произведение музыкального искусства и исполнительское мастерство ";

- "Лучшее произведение изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и монументальное искусство) ";

-"Лучший реализованный проект в области градостроительства, архитектуры и дизайна";

- "Лучшее произведение театрального и циркового искусства";

- "Лучшее достижение в области кино (сценарные, композиторские, режиссерские, операторские и актерские работы)";

- "Лучшая работа в области науки и новых технологий";

- "Лучшее достижение в области экономики, бизнеса и меценатства";

- "Лучшее достижение в области спорта";

- "За особый вклад в развитие молодежной политики".

При регистрации документов кандидаты на соискание премии должны представить в уполномоченный государственный орган по реализации молодежной политики следующие документы:

- рекомендательное письмо;

- протокол собрания заседания правления творческого союза;

- краткая автобиография (2 фотографии 4x6 см);

- творческая характеристика;

- копии документов о наградах;

- краткая (не более двух страниц) аннотация работы;

- иные материалы, указанные в пункте 18 настоящего Положения

- копия паспорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429840
Теги:
Министерство культуры и туризма, молодежь, премия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  