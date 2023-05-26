30 мая в некоторых районах Бишкека не будет воды

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 30 мая с 9:00 до 20:00 часов будет приостановлена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

По его данным, район отключения: ул. Садовая- пр. Чуй-ул. Ч.Валиханова-линия железной дороги; 7 Апреля-Ауэзова- Исакеева-Ч.Валиханова, жилмассив "Учкун", мкр. "Учкун".

Отключение связано с проведением профилактического ремонта на водозаборе "ВПУ" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.