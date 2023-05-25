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Кыргызстанец стал финалистом программы Fulbright Foreign Student

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанец Дастан Иманалиев стал финалистом программы Fulbright Foreign Student на 2023-2024 годы. Об этом на своей странице в соцсети сообщает американское посольство в КР.

"Это отражает ваши исключительные качества и стремление к совершенству. Воспользуйтесь этой преобразующей возможностью для внесения своего положительного вклада в развитие Кыргызской Республики в будущем! Желаем вам всего наилучшего во время обучения в магистратуре по общественным и международным отношениям в Университете Питтсбурга в течение следующих двух лет" - говорится в сообщении посольства.


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URL: https://www.vb.kg/429845
Теги:
вуз, студенты, США, Кыргызстан
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