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Президент Садыр Жапаров принимает участие в заседании ВЕЭС

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- Бермет Таалайбекова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 мая, принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в г. Москва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на повестке дня вопросы развития сотрудничества стран и углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Перед началом заседания ВЕЭС в узком составе состоялось совместное фотографирование глав государств-членов Евразийского экономического союза.

Далее заседание продолжится в расширенном составе с участием членов делегаций.

Напомним, что Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС входят Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казахстан и Россия. В 2023 году Российская Федерация председательствует в органах Союза.


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URL: https://www.vb.kg/429846
Теги:
президент, Россия, Москва, Садыр Жапаров
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