Президент Садыр Жапаров принимает участие в заседании ВЕЭС

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 мая, принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в г. Москва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на повестке дня вопросы развития сотрудничества стран и углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Перед началом заседания ВЕЭС в узком составе состоялось совместное фотографирование глав государств-членов Евразийского экономического союза.

Далее заседание продолжится в расширенном составе с участием членов делегаций.

Напомним, что Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС входят Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казахстан и Россия. В 2023 году Российская Федерация председательствует в органах Союза.