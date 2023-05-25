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Камчыбек Ташиев по поручению президента посетил кафе "Батуми"

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 25 мая 2023 года, председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев по поручению президента КР Садыра Жапарова посетил кафе "Батуми", расположенного в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, владелица кафе "Батуми" Кадича Бечелова заявила руководителю ГКНБ, что официального предупреждения им не делали и нет решения суда на снос кафе.

"Глава спецслужбы Камчыбек Ташиев поручил сотрудникам соответствующих органов в полной мере выяснить детали указанного дела, пересмотреть его в рамках закона и, если демонтаж кафе производился незаконно, привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, Камчыбек Ташиев предупредил, что при любых обстоятельствах нельзя незаконно причинять вред, тем более простым гражданам", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/429849
Теги:
Камчыбек Ташиев, кафе, Бишкек
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