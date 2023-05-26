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Михаил Бурштин: По крови я - еврей, как композитор я - кыргыз

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- Нина Ничипорова
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В Республиканской средней специальной школе-интернате им. М.Абдраева в Бишкеке состоялся юбилейный концерт, посвященный 80-летию заслуженного деятеля культуры КР, известного в стране композитора Михаила Бурштина.

Он - один из ведущих пианистов-исполнителей республики, первый исполнитель многих фортепианных и камерно-инструментальных произведений кыргызских авторов. Михаил Григорьевич также прекрасный педагог, который прославил Кыргызстан не только своим творчеством, но и многочисленными учениками. Многие из них сегодня работают в разных странах мира. Со многими он поддерживает творческие и дружественные связи.

"Музыка Бурштина современна по форме и содержанию, созвучна по курсу времени, её всегда можно узнать по характерному звучанию. Она динамична, порой жестка, но всегда выразительна. Неравнодушие – характерная черта мировосприятия автора, и это всегда ощущается в его музыке. Интересы композитора выходят за рамки привычного круга образных и жанровых представлений музыкального искусства. Михаил Бурштин смело экспериментирует с жанровыми моделями искусства прошлого и настоящего, пользуясь при этом кардинально новыми средствами музыки в области формы, лада, гармонии, полифонии, метро-ритма, инструментовки", - сказала vb.kg медиаэксперт Елена Баялинова.

Как она отметила, Бурштин один из немногих, если не единственный, среди кыргызских музыкантов, владевших новыми для того времени методами композиторской техники: додекафонией, сонористикой, алеаторикой. Еще в студенческие годы, проиграв и изучив сотни произведений современных авторов, он успешно освоил эти технологии и стал применять их в своем творчестве. Острые, терпкие созвучия, моторика, завораживающие ритмы, контрастные сопоставления регистров придают его музыке особенные шарм и пикантность. В то же время в произведениях есть медленные, исполненные глубокого чувства страницы, где слух отдыхает, а выразительные мелодии ласкают слух.

"Мое исполнительское кредо – это просветительство, - признается музыкант. – Мой идеальный слушатель – тот, кто хорошо разбирается в музыке… По крови я - еврей, по языку я - русский, по музыкальному языку, как композитор, я – кыргыз!"

На концерте, конечно, вспомнили добрым словом и Фаину Хармац, ныне покойную супругу юбиляра, выпускницу Ташкентской консерватории и аспирантуры Ленинградской консерватории. Более четверти века спутница жизни Михаила Григорьевича учила игре на фортепиано студентов Кыргызского государственного института искусств, где была доцентом кафедры специального фортепиано.


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URL: https://www.vb.kg/429854
Теги:
искусство, концерт, музыка, юбилей, Бишкек, ученик, учитель
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