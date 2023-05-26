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Камчыбек Ташиев прокомментировал задержание шурина генпрокурора

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- Бермет Таалайбекова
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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал задержание шурина генпрокурора Кыргызстана Курманкула Зулушева.

"Родственник Зулушева работал в таможенной службе. Он со своими коллегами а также совместно с бизнесменами придумали коррупционную схему. Когда прибывал товар из Китая, они выгружали его на ошском складе, и пробивали на нем таможенную печать, что якобы груз был отправлен в Узбекистан. Таким образом они избавлялись от оплаты за акцизы и таможенные пошлины. Так мы задержали 19 пустых автомашин. Среди людей, которые проворачивали махинацию был и родственник Зулушева. Все думали раз он родственник генпрокурора, то вряд ли его привлекут к ответственности. Были попытки вызволить его, но все задержаны и проводится следствие. Если они в 2 раза больше компенсируют вред, нанесенный государству, то мы обязаны их отпустить, так как этот момент прописан в нашем законодательстве. Но пока ничего не компенсировано.

Хочу отметить что генпрокурор ни разу не вмешался в это дело. Лично у меня спрашивал, как продвигается дело? Есть ли состав преступления? Я ему все объяснил и он с понимаем отнесся и даже сказал, пусть это станет уроком для других родственников", - сказал Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/429860
Теги:
задержание, коррупция, Курманкул Зулушев, Камчыбек Ташиев
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