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Нетаджик обиделся за таджика... И зарезал обидчика

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- Ольга Новгородцева
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Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело некоего Н.М., со средним образованием, неоднократно судимого, по национальности узбека (в данном случае это важно).

Судим Н.М. был шесть раз за разные преступления и приговаривался к длительным тюремным срокам. Каждый раз, как водится в нашей стране, не отбывал наказание "от звонка до звонка" и досрочно выходил на свободу. Последний раз, будучи приговорен к десяти годам исправительной колонии, отсидел почти полностью, с 2013 по 2022-й.

Освободился в двадцатых числах октября. А 6 ноября совершил особо жестокое убийство.

Из обвинительного заключения: "Направляясь со своим знакомым по улице Льва Толстого, увидел потерпевшего, у которого попросил воды. Со стороны потерпевшего последовал отрицательный ответ, задевший честь и достоинство Н.М., затронувший его национальность. Н.М., имея сильную обиду, решил с особой жестокостью расправиться с обидчиком. Он стал хладнокровно наносить телесные повреждения потерпевшему, после чего, взяв лежавший на земле нож, начал наносить ему многочисленные ножевые ранения"…

По словам обвиняемого, все было так. Они с другом Максимом шли по улице. Увидели сидящего на обочине потерпевшего. Тот ел. Н. попросил у незнакомца воды. Тот якобы отказал, ответив, что "таджики воюют". При чем здесь таджики и конкретно Н.? Внешне он действительно похож на таджика.

- Я ответил, что только что вышел из тюрьмы. Он меня послал. Потом кинулся на меня с ножом. Нож я отобрал и стал бить его в ответ. Сколько раз ударил ножом – не помню. Максим, оказывается, взял сумку потерпевшего. Я спросил его, зачем чужую сумку взял. Он ее бросил…

Суд приговорил Н. к пятнадцати годам исправительной колонии строгого режима.


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URL: https://www.vb.kg/429861
Теги:
суд, убийство, Бишкек
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