Нетаджик обиделся за таджика... И зарезал обидчика

Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело некоего Н.М., со средним образованием, неоднократно судимого, по национальности узбека (в данном случае это важно).

Судим Н.М. был шесть раз за разные преступления и приговаривался к длительным тюремным срокам. Каждый раз, как водится в нашей стране, не отбывал наказание "от звонка до звонка" и досрочно выходил на свободу. Последний раз, будучи приговорен к десяти годам исправительной колонии, отсидел почти полностью, с 2013 по 2022-й.

Освободился в двадцатых числах октября. А 6 ноября совершил особо жестокое убийство.

Из обвинительного заключения: "Направляясь со своим знакомым по улице Льва Толстого, увидел потерпевшего, у которого попросил воды. Со стороны потерпевшего последовал отрицательный ответ, задевший честь и достоинство Н.М., затронувший его национальность. Н.М., имея сильную обиду, решил с особой жестокостью расправиться с обидчиком. Он стал хладнокровно наносить телесные повреждения потерпевшему, после чего, взяв лежавший на земле нож, начал наносить ему многочисленные ножевые ранения"…

По словам обвиняемого, все было так. Они с другом Максимом шли по улице. Увидели сидящего на обочине потерпевшего. Тот ел. Н. попросил у незнакомца воды. Тот якобы отказал, ответив, что "таджики воюют". При чем здесь таджики и конкретно Н.? Внешне он действительно похож на таджика.

- Я ответил, что только что вышел из тюрьмы. Он меня послал. Потом кинулся на меня с ножом. Нож я отобрал и стал бить его в ответ. Сколько раз ударил ножом – не помню. Максим, оказывается, взял сумку потерпевшего. Я спросил его, зачем чужую сумку взял. Он ее бросил…

Суд приговорил Н. к пятнадцати годам исправительной колонии строгого режима.