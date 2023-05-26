Дважды убивал родного сына. В третий раз, наверное, убьет

Житель одного из сел Жайылского района Е.Ж. неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В том числе и за то, что однажды, напившись и поругавшись с сыном, схватил нож и пырнул его в живот. Жизненно важные органы, к счастью, не были задеты, а в ходе следствия сын простил родителя и просил прекратить уголовное дело. Оно и было прекращено – в связи с примирением сторон.

Осенью прошлого года Е.Ж. снова предстал перед Жайылским районным судом, обвиняемый опять-таки в покушении на убийство. Он снова чуть не убил собственного сына.

Подсудимый вину признал. Рассказал, что они, как и в прошлый раз, поругались с сыном, и тут ему под руку попался кухонный нож. Из-за чего именно поругались и как нож оказался в груди у сына – не помнит.

Сын и на этот раз просил не наказывать отца, к которому он опять не имеет никаких претензий.

Районный суд приговорил Е.Ж. к шести годам лишения свободы и заменил их пробационным надзором. Прокуратура опротестовала это решение, напомнив о криминальном прошлом Ж. и о том, что он уже дважды мог убить родного сына. По справедливому утверждению прокурора, в данном случае пробация – неоправданно мягкое наказание.

Однако Чуйский областной суд на днях этот приговор оставил в силе.