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Антимонополия снизила цены на мясо в Баткене

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В целях разрешения возникшей ситуации в Баткене на рынке мяса, в частности, по вопросу повышения цен на убой скота, председателем Службы антимонопольного регулирования при МЭК КР Тайлаковым Кенешбай Доскуловичем была сформирована рабочая группа во главе со своим заместителем Орозбаевым Ж.Б. и экспертами Службы. Об этом сообщает пресс-служба Антимонополии.

"Рабочей группе поручено провести работу по урегулированию ситуации в целях недопущения нарушения норм Законов КР "О конкуренции", "О защите прав потребителей" и требований, предъявляемых к измерительным приборам (метрологический надзор).

Рабочая группа на месте провела оценку ситуации на рынке мяса. Совместно с органами местной власти в целях урегулирования ситуации на местах организованы встречи с руководством убойных цехов и реализаторами мяса.

В ходе встречи, экспертами Службы даны разъяснения норм антимонопольного законодательства, а также отмечено, что подобное поведение является признаками нарушения Закона Кыргызской Республики "О конкуренции", нарушает интересы широкого круга потребителей и более того создает ажиотаж среди населения региона, что не допустимо.

По итогам проведенных встреч, в целях недопущения нарушения норм Законов Кыргызской Республики "О конкуренции", "О защите прав потребителей" с учетом интересов всех субъектов и в том числе потребителя, услуги убойных цехов были снижены с 1300 сом до 1000 сом, что отразиться и на реализации мяса и сдерживании цен.

На сегодняшний день, в рамках проведенной работы Службой антимонопольного регулирования возобновлена работа убойных цехов и всех точек реализации мяса, мяса говядина в г. Баткен реализует по цене 450-500 сом за кг".


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URL: https://www.vb.kg/429864
Теги:
Госантимонополия, мясо, Бишкек
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