В рамках акции жители Токмока могут пройти бесплатное медобследование

С целью повышения информированности населения о гипертонии, связанных с ней факторах риска, серьезных осложнениях и о мерах профилактики ежегодно 17 мая отмечается Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией. Об этом сообщает организаторы мероприятия.

По их данным, мероприятие проводится Республиканским центром укрепления здоровья и массовой коммуникации совместно с мэрией, ЦОВП г. Токмок и Токмокской детско-юношеской спортивной школой.

В рамках акции состоится бесплатное обследование жителей под девизом "Узнай свое давление!".

Граждане смогут измерить свое артериальное давления, рассчитать индекс массы тела (ИМТ) и получить консультацию врачей-кардиологов, а при необходимости у лиц с высоким риском развития сахарного диабета будет определяться уровень сахара в крови экспресс-методом.

Также совместно с тренерами спортивной школы города планируется организация забега на дистанцию 400 метров и 1000 метров для сотрудников государственных организаций Токмока.

Участие в забеге примут мужчины и женщины старше 35 лет, заблаговременно подавшие заявку.

Начало акции в 10.00 часов.

Место проведения акции: Центральная площадь (возле памятника Султана Ибраимова), г. Токмок, ул. Ленина, 385.

Место проведения забега: Стадион детско-юношеской спортивной школы города Токмок.