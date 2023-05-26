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Подписан меморандум "О создании Кыргызско-китайского торгового центра"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район (Китайская Народная Республика) совместно с генеральным директором компании "Huahe international" Лю Чуаньу принял участие в конференции "Кыргызстан-Китай".

Встреча состоялась при участии более 30 китайских бизнесменов, заинтересованных в развитии бизнеса в Кыргызской Республике.

Заместитель Председателя Кабинета Министров заявил, что Кыргызстан готов создать благоприятные условия для китайских бизнесменов.

"Мы рады, что вы заинтересованы в развитии своего бизнеса в нашей стране", - сказал Бакыт Торобаев и пригласил их принять участие в мероприятиях "Иссык-Кульский международный экономический форум" и "Товары Шелкового пути", которые состоятся в этом году в Кыргызстане.

В ходе встречи были представлены презентации бизнес-кругов Китая, также состоялся обстоятельный обмен мнениями по реализации инвестиционных проектов.

По итогам встречи Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики и компания "YEMA GROUP., LTD" подписали Меморандум "О создании Кыргызско-китайского торгового центра".

В завершение дня, Бакыт Торобаев встретился с руководством Международного сухопутного порта и рынка, а также корпорации "Чжунтай" в Урумчи, где обсудил вопросы сотрудничества в энергетической, торговой , транспортной, сельскохозяйственной, промышленной сферах.


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URL: https://www.vb.kg/429868
Теги:
Бакыт Торобаев, Китай
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