Таласский ОЦСМ закупил на 6,7 млн сомов медицинское оборудование

В 2022 году Фонд ОМС выделил Таласскому областному Центру семейной медицины (Таласский ОЦСМ) 6 миллионов 740 тысяч сомов на приобретение медицинского оборудования, в том числе мебели для станции скорой медицинской помощи и общежития для молодых врачей, которые приедут работать в город Талас. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

"Таласский ОЦСМ закупил и установил современное медицинское обрудование ведущих зарубежных производителей в полном объеме. Врачи центра прошли необходимую подготовку в научных центрах столицы и начали осуществлять обследование пациентов не только города Талас, но и области.

Шамбетова Айжамал директор Таласского ОЦСМ, координатор здравоохранения Таласской области отметила: "Приобретение современного оборудования открывает новые возможности для наших врачей. Теперь они на местах могут проводить обследование, что существенно улучшит качество оказываемых медицинских услуг. И наши пациенты больше не вынуждены будут преодолевать сотни километров, чтобы пройти обследование в столице."

Кроме этого, на выделенные финансовые средства полностью заменено медицинское оборудование в физиокабинетах, закуплены для реабилитационного кабинета беговая дорожка, шведская стенка, массажные столы (детский и взрослый).

Фонд ОМС напоминает, что в Центре семейной медицины жители города и Талаской области, при наличии показания и направления врача могут пройти следующие виды обследования:

1.ЭХО-кардиографию (УЗИ сердца) – это высокоинформативный метод по диагностике и выявлению пороков сердца, нарушения работы клапанов, опухоли, гидроперикарда (скопление жидкости), аритмии, блокаду сердца и многое другое. Это не полный список того, что может показать электрокардиограф.

2.Электроэнцефолографию (энцефалограмма головного мозга или ЭЭГ) - этот метод диагностики позволяет выявить функциональные расстройства работы центральной нервной системы, в том числе эпилепсию и последствия опухолей.

3. ЛОР- комбайн – позволит обеспечить более высокое качество проводимого лечения и обследования отоларинголога (ухо,горло, нос). Повышается скорость работы врача и приёма пациентов.

4. Холтер (суточную непрерывная регистрация ЭКГ (электрокардиограмма)) - является диагностическим тестом, который может обнаружить нарушение ритма сердца (аритмию), исследовать источник или причину сердечных симптомов, таких как головокружение, синкопе (обмороки), сердцебиение или непонятные боли в груди, также для наблюдения сердечной активности у пациентов после инфаркта миокарда (сердечного приступа)...

Во время теста пациент носит портативный устройство записи ЭКГ, которое регистрирует электрическую активность сердца на протяжении всего дня и ночи".