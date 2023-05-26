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Пятеро уроженцев Ошской области отреклись от членства в РЭО

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ГКНБ КР в ходе проведенных комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия МТО/РЭО были задержаны уроженцы Ошской области Ш.М.Н., Х.у.Х., Э.М.Н. и Б.Ш.П. (сторонники РЭО "Хизбут-Тахрир") и Р.Ж.Р. (сторонник МТО "КТД") в отношении которых были применены меры профилактического воздействия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, до вышеуказанных лиц были доведены действующие решение судебных органов КР о запрете деятельности вышеуказанных организаций на территории КР и уголовной ответственности за распространения идей РЭО "ХТ" и МТО "КТД".

По результатам профилактического мероприятия указанные лица отреклись от членства в РЭО "ХТ" и МТО "КТД" и обязались впредь соблюдать законодательство КР и не вступать в ряды запрещенных религиозных организаций.

ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области продолжается работа в данном направлении".


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URL: https://www.vb.kg/429876
Теги:
ГКНБ, ислам, экстремизм, Кыргызстан
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