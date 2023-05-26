ГКНБ: Орунтаев обязался возместить нанесенный ущерб учредителю "Батуми"

ГКНБ КР возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением при сносе кафе "Батуми". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в соответствии с поручением председателя ГКНБ КР, генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева начата проверка по вопросу законности демонтажа кафе "Батуми" и правомерности действий работников муниципальных служб мэрии Бишкека.

"В ходе проверки выявлены нарушения требований национального законодательства в сфере использования муниципальной собственности со стороны учредителя кафе "Батуми", выраженные в необоснованной эксплуатации прилегающей муниципальной территории под парковочную зону без соответствующего договора аренды,

Также установлены неправомерные действия курирующего данную отрасль вице-мэра Бишкека Нурдана Орунтаева. В частности, Орунтаев организовал демонтаж кафе путем прямого уничтожения имущества собственника вместо разбора конструкции и вывоза имущества. В результате сноса здания нанесен ущерб на сумму более трех миллионов сомов.

В этой связи, ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении вице-мэра Нурдана Орунтаева и других должностных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ст. 216 ч.3 (Уничтожение или повреждение чужого имущества) и ст.337 ч.3 (Злоупотребление должностным положением). В ходе следствия Орунтаев обязался возместить нанесенный ущерб потерпевшей стороне.

С учетом указанных обстоятельств Орунтаев отпущен под обязательство о явке.

Следует отметить, что председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев лично указал вице-мэру Нурдану Орунтаеву о недопустимости впредь совершения незаконных действий со стороны должностного лица, ущемляющие права и интересы граждан КР", - говорится в сообщении ГКНБ.