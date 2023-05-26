В Бишкеке пройдет футбольный турнир с участием президента Жапарова

В Бишкеке 27-28 мая состоится очередной традиционный футбольный турнир "Мурас" с участием президента КР Садыра Жапарова. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

"Ранее по итогам жеребьевки команды были определены в следующие группы:

Группа А: "Президенттин командасы", "Фемида", "Ыйман", "Алга";

Группа В: "Спорттук федерациялар", "Жогорку Кеңеш", "Ден соолук", "Аймактар";

Группа С: "Коопсуздук", "Бизнес", "Спорт жылдыздары", "Билим";

Группа D: "Достук", "Өнөр", "Курултай", "Журналисттер".

Как и в прошлый раз, игры пройдут на двух локациях ФОК "Газпром-детям" (группы А и В) и во Дворце спорта им. Кожомкула (группы C и D).

Игры будут транслироваться в прямом эфире НТРК (группы А и В) и Эл-ТР (группы C и D).

Начало трансляции в 10.00.

Отметим, что для всех желающих понаблюдать за турниром вход свободный", - написал он.