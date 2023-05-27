В Бишкеке временно изменены схемы движения общественного транспорта

В рамках проекта "Реабилитация системы водоснабжения и канализации г.Бишкек – Фаза-II", ПЭУ "Бишкекводоканал" проводит земляные работы со строительством канализационного коллектора по улице Бакаева от Ахунбаева до Кочкорской. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По этой причине с 27 мая по 25 августа 2023 года будет закрыто движение для транспорта.

Схемы движения общественного транспорта будут изменены.

Муниципальный автобусный маршрут №19 на период строительства будет курсировать по временной схеме движения в объезд улицы Бакаева по Тыналиева, Псковской, Гагарина, Асаналиева далее по схеме в северном направлении.

В южном направлении движение автобусов будет организовано по улицам Асаналиева, Поваринской, Тыналиева и далее по схеме.

Муниципальный автобусный маршрут №36 и №6, микроавтобусный маршрут №216 временно будут курсировать по схеме движения в объезд улицы Бакаева по Джунусалиева, далее по схеме.

Мэрия столицы приносит извинения за причинённые неудобства и просит горожан заранее планировать свой маршрут.