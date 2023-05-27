Президент Садыр Жапаров посетил предприятия БМЗ и БШЗ

Президент Садыр Жапаров, посетил предприятия ОАО "Бишкекский машиностроительный завод" (БМЗ), государственное предприятие "Бишкекский штамповочный завод" (БШЗ), а также ознакомился с деятельностью ОАО "Кыргызиндустрия". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, глава государства осмотрел промышленные территории заводов, простаивающие цеха и объекты предприятий.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров проинформировал президента о проводимых и планируемых работах по улучшению и увеличению мощностей на этих объектах. В частности, о привлечении зарубежных инвестиций для открытия здесь новых производственных площадок, крупных объектов, таких как технопарк.

Кроме того, в ходе посещения Садыру Жапарову презентовали проекты, реализуемые ОАО "Кыргызиндустрия", созданное постановлением кабинета министров, со 100% участием государства с уставным капиталом в 1 млрд сомов.

На сегодня ОАО располагает целым рядом конкретных проектов, направленных на возрождение промышленности путем создания новых производственных мощностей, модернизации и расширения действующих производств, а также перезапуска простаивающих предприятий.

В настоящее время ОАО "Кыргызиндустрия" реализовало 19 проектов, 9 из которых запустили производственный процесс и выпускают собственную продукцию. Однако из-за приостановления выдачи дополнительных финансовых средств реализация оставшихся 10 проектов была приостановлена.

Заслушав информацию, Садыр Жапаров отметил важность возобновления реализации приостановленных проектов ОАО "Кыргызиндустрия", а также запуска новых производственных мощностей и модернизации простаивающих цехов.

Глава государства подчеркнул необходимость максимального использования производственного потенциала и территорий заводов для дальнейшего развития промышленного сектора страны, который даст толчок в отечественной экономике.

Кроме того, президент поручил кабинету министров привлекать инвестиции, создать благоприятный инвестиционный климат для того, чтобы перезапустить простаивающие предприятия.