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Выступление DBillions,что ещё ждёт юных бишкекчан в День защиты детей?

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- Назгуль Абдыразакова
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В Международный день защиты муниципалитет подготовил праздничную программу для юных горожан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 31 мая в 14:00 часов в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова состоится торжественное открытие фестиваля "Наристе".

В масштабном мероприятии примут участие представители из Республики Индия, Казахстана, Монголии, Санкт-Петербурга, Республик Тыва, Башкортостан, Саха (Якутия). Также победители I открытых Бишкекских Дельфийских Игр из 7 областей Кыргызстана.

1 июня в 10:00 до 21:30 часов на площади Ала-Тоо пройдёт Первый фестиваль детства.

Для гостей организуют фудкорты, ярмарки игрушек и всю необходимую инфраструктуру.

Детей и их родителей ждут этноигры, турниры по шашкам, шахматам и национальным играм, мастер-классы ИЗО, цирк, аквагрим, конкурсы по танцам, песенный конкурс и конкурс юного художника.

В 17:30 часов на площади начнется концерт. Для гостей выступят участники фестиваля "Наристе" и звезды кыргызской эстрады.

В 20:00 часов запланировано выступление музыкального коллектива DBillions, который стал феноменом в сегменте детского интернет-контента.

Организаторы праздника общественный фонд первой леди "Эне-балага тирек" при поддержке мэрии города Бишкек.

В столичных районах также организуют праздник.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН:

29 мая в 09:40 часов 300 школьников района посетят кинотеатр "Россия" и просмотрят мультфильм "Трио в перьях".

30 мая в 10:00 часов в Национальном центре детей и юношества "Сейтек" состоится мероприятие для 600 детей.

1 июня в 10:00 часов в жилом массиве "Ак-Босого" по адресу: ул. Чуй 41 откроют сквер, построенный при финансовой поддержке международной организации по миграции при ООН.

2 июня в 14:00 часов 150 детей из малоимущих семей посетят парк имени И. В. Панфилова.

10 июня с 10:00 до 14:00 часов в парке И. В. Панфилова страховая компания Джубили Кыргызстан проведёт детский творческий конкурс "Создай своего мультигероя" с раздачей сладостей, установкой зоны для фото и музыкальное сопровождение.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:

31 мая с 9:00 часов в Карагачевой роще организуют мероприятие. Территорию условно поделят на 5 зон: культуры, веселья, здоровья, спорта, творчества, фудзона.

Гостей и посетителей парка ждут мастер-классы по рисованию на асфальте, мольберте, спортивные состязания по пионерболу, дартсу, шашкам шахматам, футболу, тогуз коргоол, концерт творческих коллективов.

1 июня в 11:00 часов 200 детей посетят русский драмтеатр имени Ч. Айтматова.


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URL: https://www.vb.kg/429885
Теги:
дети, праздник, Бишкек
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