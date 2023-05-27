За системные поборы задержана директор Джалал-Абадской областной худшколы

Сотрудниками ГКНБ с поличным при получении денежных средств в размере 20 тысяч сомов задержана директор Джалал-Абадской областной художественной школы-интернат. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, директор данного заведения с момента назначения на должность, т.е. с февраля 2023 года под различными предлогами вынуждала подчиненных ежемесячно передавать ей часть их заработной платы.

Как отмечает ведомство, оклад учителей данной школы-интерната составляет около 20 тысяч сомов, из которых 5 тысяч сом они были вынуждены передавать директору Ч.Ч.А.

Также установлено, что ранее Ч.А.А. под угрозой увольнения за выявленные нарушения получила от повара школы 17 тысяч сомов. Ведется следствие.