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Женщина, вышедшая на пикет возле ГКНБ, страдает психическим расстройством?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В отношении Назиры Мукамбетовой, которая вышла на пикет в поддержку вице-мэра Орунтаева и которая подозревается в избиении женщины, милиция возбудила уголовное дело по статье "Мелкое хулиганство". Об этом редакции vb.kg сообщили источники в силовых структурах.

По их данным, нарушая общественный порядок, вступила в словесную перепалку с проходящей мимо гражданкой Чортновой и применила в отношении последней физическую силу. В связи с чем, был вызван наряд милиции, для выяснения обстоятельств.

"В результате указанные гражданки были доставлены в ГОМ-5 УВД Первомайского района, где на основании заявления Чортоновой было зарегистрировано ЖУИ в отношении Мукамбетовой по статье 119 (мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях КР.

Вместе с тем установлено, что Назира Мукамбетова является владельцем аккаунтов в социальной сети "Тик-Ток" "Ак Сан" и "@poxuistka", которая на своей странице периодически выкладывала видеоролики с резкой критикой главы государства, а также поднимала вопросы различия людей по национальным и религиозным признакам.

Следует также отметить, что Назира Мукамбетова состоит на учете в РЦПН МЗ КР с диагнозом "Органическое расстройство личности" (психическое расстройство личности).

В настоящее время в рамках ЖУИ проводятся необходимые мероприятия, в том числе прохождение судебно-медицинской экспертизы в РЦН и РЦПЗ МЗ КР", - рассказали источники.


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URL: https://www.vb.kg/429889
Теги:
ГКНБ, кафе, драка, Бишкек
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