Погода
$ 87.48 - 88.10
€ 93.94 - 94.94

Генпрокуратурой КР внедрены система РПСП и приложение "Защита бизнеса"

90  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Генеральной прокуратурой Кыргызстана разработаны и внедрены в действие автоматизированная информационная система "Регистрация проверок субъектов предпринимательства" (АИС "РПСП") и мобильное приложение "Защита бизнеса" (Бизнести коргоо)", - сказала vb.kg cтарший помощник прокурора Первомайского района Назира Сейдакматова. В интервью vb.kg она разъяснила порядок регистрации в органах прокуратуры проверок в отношении субъектов предпринимательства, проводимых правоохранительными и налоговыми органами.

- Назира Жоодатбековна, как конкретно работают эта информационная система и мобильное приложение?

- Автоматизированная информационная система разработана для реализации указов президента "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" и "О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства". Она нацелена на устранение необоснованных вмешательств правоохранительных органов в деятельность субъектов предпринимательства, усиление их правовой защиты и на создание благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды. Система также противодействует проявлению коррупционных рисков при осуществлении проверок правоохранительными органами и, разумеется, сказывается на государственной дисциплине в системе государственного управления.

Что касается мобильного приложения "Бизнести коргоо", то оно функционирует на базе Андроид (Google Play), в котором имеются функции сканирования QR-кода, указанного в ходатайстве о регистрации проверки, нормативно-правовая база по защите прав предпринимателей.

Отныне предприниматели могут через мобильное приложение узнать, какие проверки будут проведены в отношении их, а также в случае проведения незаконных проверок напрямую отправлять фото и видео материалы в органы прокуратуры.

- И насколько эффективны АИС и "Бизнести коргоо"?

- За текущий период этого года прокуратурой Первомайского района Бишкека в АИС "Регистрация проверок субъектов предпринимательства" зарегистрирована 41 проверка. Но когда проверили их законность и обоснованность, то по 15 актам правоохранительных и налоговых органов им было отказано в регистрации проверок. Кроме того, прокуратурой района по соблюдению законодательства по защите прав предпринимателей проведено три проверки, по результатам которых внесены акты прокурорского реагирования.

- Регистрация осуществляется на основании указа президента?

- Да. Седьмого декабря прошлого года был издан Указ президента "Об утверждении Положения о порядке регистрации проверок субъектов предпринимательства, проводимых правоохранительными органами и органами налоговой службы". Документ

устанавливает порядок регистрации прокуратурой проверок субъектов предпринимательства, проводимых этими органами в рамках уголовно-процессуального, налогового законодательства и законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии с пунктом 3 Положения органы прокуратуры регистрируют проверочные мероприятия, которые проводятся органами в отношении субъектов предпринимательства, а именно: доследственные проверки, осуществляемые в рамках уголовно-процессуального законодательства, налоговые проверки, оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по основаниям, предусмотренным законодательством об оперативно-розыскной деятельности. За исключением проверок, проводимых в рамках возбужденного уголовного дела. Проверяющим органам не разрешается проводить проверки, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения, без регистрации.

Орган прокуратуры при получении документов проверяет законность и обоснованность назначенной проверки, соблюдение требований, установленных Положением, при внесении документов. По итогам проверки прокуратура принимает решение о регистрации либо об отказе в регистрации проверки.

- Судя по вашим словам, предприниматель может отказать представителям этих органов в проверке, если у них нет разрешения на нее?

- Субъект предпринимательства вправе не допускать к проверке должностное лицо проверяющего органа, если в ходатайстве о регистрации проверки отсутствует штамп о регистрации и QR-код.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429891
Теги:
бизнес, проверки, Налоговый кодекс, Документ, правоохранительная система, Генеральная прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  