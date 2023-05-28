Генпрокуратурой КР внедрены система РПСП и приложение "Защита бизнеса"

"Генеральной прокуратурой Кыргызстана разработаны и внедрены в действие автоматизированная информационная система "Регистрация проверок субъектов предпринимательства" (АИС "РПСП") и мобильное приложение "Защита бизнеса" (Бизнести коргоо)", - сказала vb.kg cтарший помощник прокурора Первомайского района Назира Сейдакматова. В интервью vb.kg она разъяснила порядок регистрации в органах прокуратуры проверок в отношении субъектов предпринимательства, проводимых правоохранительными и налоговыми органами.

- Назира Жоодатбековна, как конкретно работают эта информационная система и мобильное приложение?

- Автоматизированная информационная система разработана для реализации указов президента "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" и "О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства". Она нацелена на устранение необоснованных вмешательств правоохранительных органов в деятельность субъектов предпринимательства, усиление их правовой защиты и на создание благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды. Система также противодействует проявлению коррупционных рисков при осуществлении проверок правоохранительными органами и, разумеется, сказывается на государственной дисциплине в системе государственного управления.

Что касается мобильного приложения "Бизнести коргоо", то оно функционирует на базе Андроид (Google Play), в котором имеются функции сканирования QR-кода, указанного в ходатайстве о регистрации проверки, нормативно-правовая база по защите прав предпринимателей.

Отныне предприниматели могут через мобильное приложение узнать, какие проверки будут проведены в отношении их, а также в случае проведения незаконных проверок напрямую отправлять фото и видео материалы в органы прокуратуры.

- И насколько эффективны АИС и "Бизнести коргоо"?

- За текущий период этого года прокуратурой Первомайского района Бишкека в АИС "Регистрация проверок субъектов предпринимательства" зарегистрирована 41 проверка. Но когда проверили их законность и обоснованность, то по 15 актам правоохранительных и налоговых органов им было отказано в регистрации проверок. Кроме того, прокуратурой района по соблюдению законодательства по защите прав предпринимателей проведено три проверки, по результатам которых внесены акты прокурорского реагирования.

- Регистрация осуществляется на основании указа президента?

- Да. Седьмого декабря прошлого года был издан Указ президента "Об утверждении Положения о порядке регистрации проверок субъектов предпринимательства, проводимых правоохранительными органами и органами налоговой службы". Документ

устанавливает порядок регистрации прокуратурой проверок субъектов предпринимательства, проводимых этими органами в рамках уголовно-процессуального, налогового законодательства и законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии с пунктом 3 Положения органы прокуратуры регистрируют проверочные мероприятия, которые проводятся органами в отношении субъектов предпринимательства, а именно: доследственные проверки, осуществляемые в рамках уголовно-процессуального законодательства, налоговые проверки, оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по основаниям, предусмотренным законодательством об оперативно-розыскной деятельности. За исключением проверок, проводимых в рамках возбужденного уголовного дела. Проверяющим органам не разрешается проводить проверки, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения, без регистрации.

Орган прокуратуры при получении документов проверяет законность и обоснованность назначенной проверки, соблюдение требований, установленных Положением, при внесении документов. По итогам проверки прокуратура принимает решение о регистрации либо об отказе в регистрации проверки.

- Судя по вашим словам, предприниматель может отказать представителям этих органов в проверке, если у них нет разрешения на нее?

- Субъект предпринимательства вправе не допускать к проверке должностное лицо проверяющего органа, если в ходатайстве о регистрации проверки отсутствует штамп о регистрации и QR-код.