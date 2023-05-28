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Как продать Аристон и попасться на уловку мошенников

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Во всем мире с развитием информационных технологий, всё чаще в криминальных сводках стали попадаться статьи о мошенничестве через мобильный телефон. И Кыргызстан не стал исключением. Мобильный телефон стал в нашей жизни обыденной вещью, без которого многие из нас чувствуют себя, как без рук.

Через телефон люди продают и покупают, ведут свой бизнес в социальных сетях, знакомятся и общаются, ведут свои группы по интересам, а недобросовестные граждане - обманывают сотни людей. Наверняка, каждый из вас слышал или читал, и даже не раз, истории про мошенничество. И каждый из вас думал, что такого с ним уж точно не может случиться. Но, есть одно "но", ведь мошенники – это тонкие психологи, которые могут надавить на нужные "клавиши" человека. Так и случилось с простой домохозяйкой из города Кант Зариной Мавиевой.

Зарина и Мамед Мавиевы – среднестатистическая семья, у них двое несовершеннолетних детей. Он – военный на пенсии, работает охранником, а она дома с детьми. Мамед – коренной кыргызстанец, родом из села Юрьевка Ысык-Атинского района, а Зарина с Казахстана. Младший брат Зарины сейчас в Турции работает в частной фирме, которая ведет бизнес с Кыргызстаном. Для удобства ведения бизнеса он открыл банковскую карточку на имя сестры - Зарины Мавиевой. Карточкой Зарина практически не пользовалась, но надежно хранила дома. Так бы, наверное, карточка и лежала, если бы не водонагреватель…

Муж Зарины Мамед решил поменять в квартире 30-литровый водонагреватель на 50-литровый, так как на семью 30 литров было мало. А, что делать со старым водонагревателем? Не валяться же полезной вещи дома, лучше уж продать и немного денег заработать, решили Мавиевы.

Они дали объявление о продаже на одной из популярных в Кыргызстане торговых платформ.

Вот какие подробности рассказала сама Зарина Мавиева:

- В начале февраля мы решили продать наш старый аристон. Примерно через неделю после того, как мы дали объявление, мне на whatsapp-номер написали, что хотели бы купить водонагреватель. Они задавали обычные вопросы - спросили о состоянии водонагревателя, потом написали, что купят его, но не смогут забрать в этот день, потому что находятся не в Канте. Спросили, есть ли у меня банковская карточка, чтобы они перевели туда деньги в сумме 5 500 сомов – это стоимость продаваемого водонагревателя. Я, забыв про общую банковскую карточку с братом, написала им, что карточки нет, лучше отдать мне деньги наличкой, когда аристон будут забирать, и заодно сами убедятся в его исправности. Но потом, как черт меня дернул, вспомнила и написала, что карточка есть. Они сказали, что переведут деньги сегодня же. Но попросили сфотографировать карточку с двух сторон, а затем отправили мне ссылку, по которой нужно было перейти, чтобы на карточку поступили деньги. Я в этом ничего не понимаю, думала, что так и надо сделать, чтобы деньги мне перевели. Никогда не думала о людях плохо, поэтому я тоже без плохих мыслей всё сделала, как они попросили. А, оказывается, в течение нескольких часов все деньги с банковской карточки ими были сняты (там было почти 600 тысяч сомов), и переведены по разным номерам на чужие электронные кошельки. Вечером того же дня мне позвонил брат и спросил, что случилось дома, что мне понадобилось снять все деньги с карточки? Я сказала, что не снимала деньги, а наоборот - мне должны были деньги перевести. Только тогда мы поняли, что нас обманули мошенники. Сразу же на следующий день я пошла в банк, рассказала им о своей беде попросила их помочь вернуть деньги. На что они ответили, что ничем не смогут помочь, так как я сама, добровольно, ввела свой пин-код и перешла по ссылке. Они лишь посочувствовали мне и посоветовали обратиться в правоохранительные органы. Утром шестого февраля я с детьми пошла подавать заявление в Ысык-Атинский районный отдел внутренних дел. Дежурный милиционер спросил у меня, что случилось. Я рассказала о своей беде. На тот момент мне показалось, что он не хотел принимать у меня заявление. В итоге он всё же пропустил меня на второй этаж, где меня принял следователь Улукман Муканбетов. Он принял мое заявление, сказал, что со мной свяжутся через месяц, и записал мой телефон. Я прождала месяц, но мне никто не позвонил. Я рассказала произошедшую со мной историю своей доброй соседке Сайра эже. Она сказала, что нужно обратиться в СМИ, - рассказала Зарина Мавиева.

Оказалось, что следователя Улукмана Муканбетова перевели в другой район, а дело Зарины передали новому следователю Кыпчаку Байзакову. Так как Зарина Мавиева не могла всё время ходить в милицию, потому что нужно было быть дома с детьми, она написала доверенность на имя своей соседки Сайры Мансуровой. Не зря в народе говорят, что лучше добрые соседи, чем далекая родня.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили:

- В ОВД Ысык-Атинского района обратилась с заявлением жительница города Кант Мавиева Зарина с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 6 февраля 2023 года через мобильное приложение с банковского счета банка "Бай-Тушум" списали денежные средства в размере 576 тысяч сомов. В следственной службе ОВД Ысык-Атинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 ("Мошенничество") УК КР. В ходе следствия установлено, что Мавиева Зарина через приложение "Лалафо" выставила объявление о продаже водонагревателя, и с ней связались неизвестные люди. Под предлогом покупки через СМС попросили фотографию карты банка "Бай-Тушум", на что она отправила фото банковской карты. Через некоторое время узнала, что у нее были списаны денежные средства в размере 576 тысяч сомов. В данное время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия по установлению лиц, совершивших данное преступление.

С 6 февраля Зарина не могла нормально ни спать, ни есть, ведь деньги нужно отдать брату, а это большая сумма для их семьи. По словам мужа Зарины Мамеда, она очень доверчивая женщина. За это время она потеряла покой и здоровье, ведь это большой стресс для всей семьи Мавиевых. Её соседка Сайра Мансурова переживала за своих соседей и бегала по всем инстанциям и своим знакомым, чтобы те хоть как-то помогли Зарине вернуть деньги брата. Сайра Мансурова по делу Зарины Мавиевой уже в прокуратуру собралась идти и даже в вышестоящие органы, но на днях, накануне публикации статьи, поступила радостная новость.

- Ко мне пришла моя соседка Зарина, и вся светилась от счастья. Ей позвонил следователь Кыпчак Байзаков и сказал, что мошенника поймали, - рассказала Сайра Мансурова.

Подробности этого дела пообещали рассказать в пресс-службе ГУВД Чуйской области. А пока проводятся следственные мероприятия.

Источник: еженедельная общественно-политическая газета "Для Вас"

Автор: Гюлзада Иткараева


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