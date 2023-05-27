Показания прокурора Абжалиева рассмешили адвоката Алию Турумбекову

Мы продолжаем следить за историей о разбойном нападении на молодого предпринимателя из Бишкека, чей автомобиль "Range Rover", напомним, нашли у прокурора Алмазбека Абжалиева в Оше. Судя по всему, делается все возможное чтобы кыргызстанский Рафик смог выйти сухим из воды. Таким мнением с редакцией vb.kg поделилась адвокат Алия Турумбекова, которая представляет интересы потерпевшей стороны.

По ее словам, дело ведется с такими вопиющими нарушениями, что только можно поражаться наглости и чувству безнаказанности истинных виновников данного преступления.

"Ознакомилась с материалами дела и меня возмутило решение Чуйского областного суда по изменению меры пресечения одной из подозреваемых женщин М.А. Несмотря на то, что она обвиняется в особо тяжких преступлениях, ей изменили меру пресечения. Тактика подхода следственных органов очень слаба на сегодняшний день оставляет желать лучшего, в частности, проведение очной ставки. Адвокат женщины все твердил мне о существовании алиби ее подзащитной, а ознакомившись с материалами дела, я на 100 % уверена в ее причастности к преступлению, что доказывается распечатками телефонных звонков и камер видеонаблюдения "Безопасного города", которые вообще не совпадают с ее показаниями. Более того, на день совершения преступления, а именно во время начала преступления М.А. находилась в том же районе, хотя по ее показаниям она, якобы, находилась в Джале. Более того, еще 1 апреля именно в том районе, где был обнаружен потерпевший, М.А. засветилась на камерах. Предположительно, они заранее просматривали место, куда должны были привести жертву", - рассказала Турумбекова.

Что же касается еще одного фигуранта данного дела, а именно прокурора Абжалиева, то его показания, по словам адвоката, следствие напрочь отказывается проверять.

"Абжалиев заявил, что ему позвонил сосед, которого помнит по детству и который попросил подержать у себя машину. Странно да, как он нашел номер телефона друга детства Абжалиева? Самое смешное, как этот друг напомнил о себе. Он, мол, напомнил ему число, месяц, год рождения и свою фамилию. Звонил друг ему с мессенджера "Сигнал", который, кстати, сохранят все сведения о звонках, а именно число и время, но эти сведения почему-то не были предоставлены следствию. А следователи даже не соизволили осмотреть его телефон, не говоря уже о выемке, что само по себе наводит на определенные размышления. Я еще раз повторяю, если бы речь шла о простом человеке, то его телефон проверили бы вдоль и поперек.

Возмущает то, что в Оше не составлен протокол обнаружения автомобиля и не зарегистрирован в ЖУИ ЕРП, и то, как они передали протокол осмотра, который и вовсе не проходил регистрацию. Хотя, по моей информации протокол осмотра был зарегистрирован и опять же по негласному указанию был уничтожен и не передан в следственную службу Иссык-Атинского ОВД. Выемку телефонных переговоров Абжалиева и вовсе не подшили к материалам дела, как я начала этого требовать. Следователи пояснили, что выемка есть, но по непонятной причине не приобщили к материалам дела", - отметила она.

Алия Турумбекова в заключение обратилась с обращением к генеральному прокурору КР.

"Еще вступая в дело, я писала ходатайство о допросе человека, которого Абжалиев подговаривал взять на себя автомобиль. Мол, он у него получил автомашину и который вначале даже согласился, но, узнав реальные обстоятельства дела, отказался помочь Абжалиеву. Разумеется, мое ходатайство было проигнорировано. Теперь хочу задать вопрос господину Курманкулу Зулушеву. Вы даже после таких обстоятельств будете настаивать о невиновности господина Абжалиева? Вы прекрасно знаете о существовании Конституционного закона КР "О прокуратуре Кыргызской Республики" № 114 от 10.09.2021 года, где сказано, что в случае, если один из подозреваемых является сотрудником прокуратуры, то дело в дальнейшем расследуется прокуратурой, чего не было сделано. В этом же деле складывается впечатление, что ваши подчиненные в лице руководителей региональных подразделений прекрасно знают о причастности Абжалиева и во избежание негативных последствий для своего коллеги, дело оставили расследовать в милиции, оказывая на нее негласное давление. Тем самым создаются все условия для Абжалиева уйти ему от ответственности. Даже по окончанию следствия, юридическая оценка действиям Абжалиева не дана, а всего лишь выделено в отдельное производство. Так, господин Зулушев, думаю, пора Вам осознать свои ошибки и истребовать для дальнейшего расследования выделенное уголовное дело. Ведь вы главный надзиратель соблюдения законов, а если вы выборочно подходите к преступникам, деля их на своих и чужих, то мы точно не живем в правовом государстве!", - добавила юрист.

Напомним, бишкекчанин решил продать свой внедорожник но на встрече с потенциальными покупателями его связали скотчем и вывезли в Иссык-Атинский район, где бросили в поле. Машину угнали и позже ее обнаружили в Оше у прокурора Алмазбека Абжалиева. Последний, напомним, является младшим братом экс-депутата Алиярбека Абжалиева.