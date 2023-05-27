ГКНБ задержаны экс-глава и экс-депутат Октябрьского айыл окмоту

ГКНБ КР задержаны бывший глава Октябрьского айылного аймака Аламудунского района Чуйской области Т. уулу К. и бывший депутат местного кенеша М.Ж. (директор Фонда "Марлен Кей Джи"), которые организовали устойчивую коррупционную схему по незаконному выводу земельных участков под ИЖС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что в период с 2017 по 2020 год Т. уулу К. в сговоре с землеустроителем указанного ОМСУ К.Б. и депутатом местного кенеша М.Ж. под предлогом предоставления земельных участков под ИЖС, осуществляли незаконный сбор денежных средств от граждан, которые были вынуждены переводить на расчётный счёт общественного благотворительного фонда (ОБФ) "Марлен Кей Джи" по 30 000 (тридцать тысяч) сомов.

Вследствие реализации данной коррупционной схемы, денежные средства вносились как обязательное условие для получения земельного участка, минуя бюджет Октябрьского а/а.

По результатам выемки документов с ОАО "Айыл Банк" по финансовым счетам ОБФ "Марлен Кей Джи", установлено, что общая сумма незаконных сборов составила 6 млн. 767 тысяч сомов, которые периодически обналичивались М.Ж. При этом количество лиц, внесших указанные сборы на счет ОБФ "Марлен Кей Джи, достигает более 240 человек.

Кроме того, в результате организации вышеуказанной коррупционной схемы грубо нарушался порядок очерёдности получения земельных участков со стороны жителей указанного айылного аймака.

Наряду с этим, в отношении Т. уулу К. проводится проверка по факту незаконной выдачи земель ГФСУ своим родственникам и близким связям, без проведения соответствующих процедур.

25 мая 2023 года согласно статьи 96 УПК КР указанные лица водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время, в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц", - говорится в сообщении ГКНБ.