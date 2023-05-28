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В Кыргызстане прошла акция "Боевой расчет"

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- Назгуль Абдыразакова
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27 мая в преддверии Дня пограничника с 19:00 до 20:00 во всех регионах Кыргызстана прошла патриотическая акция "Боевой расчёт". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, время с 19:00 до 20:00 выбрано не случайно: пограничные сутки начинаются в 20:00.

Ежедневно в 19:00 на всех пограничных заставах и в пунктах пропуска республики проводится боевой расчет, во время которого каждый пограничник получает задачу на следующие сутки, которые длятся с 20:00 до 20:00.

"Это особый служебный ритуал, подчеркивающий, что молодые парни, стоящие в строю, не просто солдаты, а бойцы, охраняющие государственные рубежи, чья задача первыми принять на себя удар врага, как это было в далеком 1941 году и буквально недавно: в апреле 2021 г. и сентябре прошлого года.

Акцию памяти "Боевой расчёт" провел Совет ветеранов Пограничной службы ГКНБ КР. Это мероприятие, начатое в 2016 году, стало доброй традицией, объединяющей всех, кто ранее носил и продолжает носить зеленные фуражки, оставаясь верными военной присяге"- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/429905
Теги:
Погранслужба, Кыргызстан, акция
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