В Южной Корее пассажир открыл дверь в самолете на высоте 213 метров (видео)

Инцидент произошел, когда авиалайнер из Чеджу заходил на посадку в Тэгу в Южной Корее в пятницу, рассказывает CNN. Испуганные пассажиры схватились за подлокотники сидений под порывами сильнейшего ветра.

Официальный представитель авиакомпании сообщил, что 30-летний мужчина, сидевший на аварийном сиденье, по непонятной причине открыл дверь, когда самолет находился на высоте около 700 футов (213 метров) над землей, примерно в двух-трех минутах от приземления в городе, расположенном в 150 милях (240 км) к югу от Сеула.

Самолет благополучно приземлился, мужчина задержан местной полицией. Он признался, что открыл дверь, но не сказал, почему это сделал. Министерство транспорта Южной Кореи заявило в пятницу, что проводится расследование в отношении лица, нарушившего авиационное законодательство.

В заявлении говорится, что любое лицо, нарушающее Закон об авиационной безопасности, который включает в себя действия пассажиров, управляющих дверями, выходами или оборудованием внутри самолета, может быть привлечено к ответственности и приговорено к тюремному заключению на срок до 10 лет. Министерство сообщило, что направило инспектора по авиационной безопасности для проверки, не было ли нарушений в обслуживании самолетов.

По данным Asiana Airlines, на борту находились 200 человек, в том числе 6 членов экипажа. Нуждающиеся в медицинской помощи пассажиры Asiana Airlines доставлены в больницу. По данным пожарной службы Тэгу, 12 человек получили легкие травмы от гипервентиляции, девять из них госпитализированы.

Самолет выполнял рейс с острова Чеджу, расположенного у южного побережья Южной Кореи, в Тэгу. Эксперт по авиации Джеффри Томас из Airline Ratings назвал инцидент "очень странным":

"Технически открыть эти двери в полете невозможно".

Эксперт отметил, что посадочная скорость A321 составляет примерно 172 мили в час, то есть ветер с такой скоростью обдувал салон самолета. По его словам, дверь за крылом самолета открывалась в этот воздушный поток: "Кажется неправдоподобным, что дверь могла быть открыта против воздушного потока, это технически невозможно, но так или иначе это произошло". Компания Asiana Airlines сообщила CNN:

"Самолет автоматически настроен на регулировку давления в салоне в зависимости от высоты полета самолета. Когда самолет находится высоко в воздухе, открыть дверь невозможно, но когда высота мала и близка к посадке, дверь можно открыть".

Источник: rua.gr