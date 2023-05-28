В Бишкеке масштабно отметили японский фестиваль Сацуки Мацури

В Кыргызском японском центре человеческого развития прошел фестиваль Сацуки Мацури, где каждый желающий мог ознакомиться с японской культурой. В уголке "Юката" бишкекчанки могли примерить летнее японское кимоно, а в уголке "Оригами" участников обучали искусству складывания бумаги. Также работали уголки "Каллиграфии", "Японских традиционных игр", "Боевого искусства" и так далее. Каждый участник мог окунуться в атмосферу страны Восходящего Солнца.

Как рассказал редакции vb.kg содиректор Кыргызско-японского центра человеческого развития Алмаз Азимов, Сацуки Мацури - это традиционный японский праздник, который отмечается в мае месяце.

"Его отмечают в честь труда земледельцев и богатого урожая. Наш центр ежегодно празднует данный фестиваль. К сожалению, в связи с ограничениями из-за COVID 19 мы не могли провести празднование. В этом году вновь продолжили добрую традицию. Основная цель данного мероприятия - это ознакомление кыргызстанцев с культурой и традициями Японии. В рамках мероприятия выступила группа барабанщиков тайко нашего центра. Также с концертной программой выступали волонтеры JICA", - рассказал он.