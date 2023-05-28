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Туристический фестиваль в Бишкеке удивил талантливыми мастерами (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэрия города Бишкек, Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике, Департамент туризма КР и ивент-агентство SunHouse Team организовали в Бишкеке туристический фестиваль.

Наша редакция vb.kg посетила этот красочный ивент и познакомилась с некоторыми талантливыми ремесленниками.

Шерзад Ашуров является автором гипсовых изделий и брошек ручной работы.

"Этим мы занимаемся два года, имеем оптовые заказы, участвуем в различных ярмарках. Некоторые клиенты просят изготовит гипсовые слепки рук. Мы в скором будущем исполнять и такие заказы. Такие фестивали способствуют новым знакомствам. Можно продемонстрировать туристам наш ремесленнический потенциал. Помимо меня здесь присутствуют много талантливых мастеров, которые все изготавливают своими руками. В дальнейшем хотим принимать корпоративные и оптовые заказы, - говорит Шерзад.

Амина Мингалиева занимается прессованной флористикой, она делает картины, закладки для книг, магниты из натуральных растений Кыргызстана.

По словам мастерицы, она сама выращивает на даче растения, высушивает их и готовит свои изделия. Этим Минглиева занимается на протяжении 20 лет. По образованию она художник-модельер.

Другая участница Айсулуу представляет арт-студию "Алтын алма", которая занимается изготовлением изделий из керамики.

Бишкекчанка работает в тандеме со своей сестрой и вместе разрабатывают дизайн. По словам Айсулуу, они самоучки, занимаются керамическим делом последние 5 лет.

Бухгалтер по образованию Калиман Кулубаева 3 года занимается изготовлением бус и колье из драгоценных камней (жемчуг, турмалин, лунный камень). По словам женщины, это дело ей доставляет большое удовольствие.


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URL: https://www.vb.kg/429909
Теги:
туризм, фестиваль, Бишкек, Кыргызстан
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