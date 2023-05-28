Россия остается главным медиатором между Кыргызстаном и Таджикистаном

Сегодня, 28 мая, в Кыргызстане свой профессиональный праздник отмечают пограничники. В этот день военнослужащие, пожалуй, самого элитного рода войск вспоминают тех, кто отдал жизнь, охраняя рубежи нашей родины, отдают дань уважения живым героям и встречаются с сослуживцами.

День пограничника кыргызстанские погранцы отмечают синхронно со своими коллегами из ряда стран бывшего Советского Союза, включая Россию. Дело в том, что славная традиция чествовать пограничников в эту конкретную дату берет свое начало с 1958 года, когда постановлением Совета министров СССР было учреждено празднование этого профессионального праздника.

На тот момент у кыргызстанцев и россиян, а также многих других народов была общая родина, чьи обширные границы приходилось оберегать от вторжения врагов совместными усилиями. Тогда кыргызские ребята, попавшие в пограничные войска, нередко проходили службу в РСФСР, а русских, наоборот, направляли в пограничные заставы в среднеазиатских республиках.

"Мы - все выходцы из СССР, и хорошо, что традиция продолжается. Да, были чиновники, которые хотели перенести празднование на 1 ноября, но наши военные отстояли право отмечать этот день именно 28 мая, поскольку это наш общий праздник", - говорит военный эксперт и общественный деятель Анвар Сартаев.

Так что этот день и сегодня остается важным для многих людей в нашей республике. Это свидетельствует о том, что в Кыргызстане уважают совместную историю наших стран, что взаимосвязи между КР и РФ - на самых разных уровнях - по-прежнему глубоки и обширны. Кыргызстанцы не забыли о том, что были частью Советского Союза, где все народы жили в общем доме и трудились во имя общего мира и благополучия. И верят, что такого же эффекта можно достичь и теперь, когда РФ и КР взаимодействуют как суверенные, но братские государства.

На сегодня тесное сотрудничество с Россией приобретает особый смысл - в некотором роде экзистенциальный, поскольку РФ остается единственным государством, предложившим посредничество в мирном урегулировании приграничного конфликта с Таджикистаном, перешедшего в последние годы в горячую фазу.

Свое намерение помочь российская сторона высказывала трижды. Впервые 26 мая 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ заявил, что Москва готова предоставить свои посреднические услуги по разрешению приграничных споров между обеими сторонами. Второй раз аналогичное предложение прозвучало 30 апреля 2021 года, когда еще полностью не был прекращен вооруженный конфликт на таджикско-кыргызской границе.

В сентябре 2022 года на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло ожесточенное вооруженное столкновение с большими человеческими и материальными потерями в регионе. Тогда кыргызская сторона впервые запросила посредничество с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. И вскоре после этого в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) прошла трехсторонняя встреча глав России, Кыргызстана и Таджикистана, после которой президент Владимир Путин заявил, что поможет найти решения, которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей.

Получается, что пока Россия остается главным медиатором переговорного процесса между Кыргызстаном и Таджикистаном.

"Президент Владимир Путин сделал значительный вклад в разрешение конфликта. И это естественно, поскольку как руководитель одной из стран, входящих в ОДКБ, он заинтересован, чтобы участники этого объединения между собой не конфликтовали", - отмечает Анвар Сартаев.

Он убежден, что Кыргызстан и Таджикистан могут и должны жить в мире.

"Примером являются отношения России и Беларуси, которые даже после распада СССР смогли сохранить крепкие братские связи. В свое время американцы подкупили наших руководителей, чтобы развалить Союз, а сегодня они прилагают усилия, чтобы окончательно разорвать отношения между странами Средней Азии и России. Поэтому мир в нашем регионе им не нужен. На фоне таких конфликтов Запад может эффективно реализовывать как свои геополитические амбиции, так и свои корыстные интересы, поставляя оружие обеим сторонам", - считает эксперт.

По его мнению, единственный посредник, который, действительно хочет стабильных бесконфликтных отношений между КР и РТ - это Россия.

"Кроме того, нужно понимать, что стратегический союз с РФ во многом залог нашего существования как государства. Если планы Запада по разрушению связей региона с Россией будут реализованы, если мы сами будем метаться [проводить непоследовательную внешнюю политику], то в итоге наше государство может исчезнуть. Хищников вокруг много и они, начнут, уничтожать слабых", - резюмирует Сартаев.