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Талибы объявили войну Ирану: атакованы пограничные посты

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28 мая Талибан* атаковал пограничные посты Ирана и официально объявил войну Исламской Республике. Об этом сообщил лидер Талибана* Абдулхамид Хорасани, передают СМИ со ссылкой на Reuters.

По официальной информации МВД Афганистана, убитыми числятся по меньшей мере 3 человека, среди них двое иранских пограничников и один боевик Талибана*.

"Не проверяйте нашу силу, вы находитесь за кулисами с западниками, а мы настоящие мусульмане, если нам позволят старейшины Исламских Эмиратов, мы завоюем Тегеран", - заявил глава талибов Абдулхамид Хорасани.

Предварительной причиной военного столкновения стала напряженность между двумя государствами из-за прав на воду.

Иран обвинил правителей афганских талибов в нарушении договора 1973 года, ограничив поток воды из реки Гильменд в засушливые восточные районы страны. Талибы отвергли обвинение.

Сейчас ситуация находится под контролем. Афганистан не хочет воевать со своими соседями, - сказал представитель МВД Афганистана.

По его словам, с каждой стороны погибло по одному человеку, несколько получили ранения. Однако официальное информационное агентство Ирана IRNA позже сообщило, что двое иранских пограничников были убиты и двое иранских мирных жителей получили ранения.


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URL: https://www.vb.kg/429912
Теги:
Афганистан, Иран, Талибан
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