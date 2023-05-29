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Доцент Токтогулова: Хронические болезни печени приводят к раку и карциноме

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- Нина Ничипорова
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"Во всём мире, в том числе в Кыргызстане, увеличивается количество больных с хроническими заболеваниями печени. Сегодня их по самым скромным подсчетам уже более 1,5 миллиарда. Два миллиона человек с заболеваниями печени умирают ежегодно", - рассказала vb.kg кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии №1 медицинского факультета КРСУ им. Ельцина Нургуль Токтогулова. – Хронические заболевания печени осложняют такие состояния, как, например, сердечно-сосудистые патологии и являются площадкой для развития серьезных патологий - рака, гепатоцеллюлярной карциномы".

Поэтому, по словам известного в стране доктора, столичные специалисты в этой области медицины уделяют большое внимание этой проблеме. На днях они провели большую научно-практическую конференцию в Оше с участием региональных врачей центров семейной медицины, молодых врачей, врачей узких специальностей, гастроэнтерологов и гепатологов трех южных областей. На встрече шла речь о том, как дифференцированно подходить к диагностике и ставить диагноз на ранних этапах лечения, поскольку в самом начале все хронические заболевания печени, как правило, проходят бессимптомно. "А также мы обсудили вопросы и дифференцированного подхода к лечению данной группы заболеваний", - добавила доцент Нургуль Токтогулова.


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URL: https://www.vb.kg/429917
Теги:
онкология, Ош, хронические болезни, медицина, КРСУ, врачи, ЦСМ
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