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Компания ТВЕА построит в Кыргызстане высоковольтную линию электропередач

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- Нина Ничипорова
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Министерство энергетики Кыргызстана и ведущая китайская электротехническая компания ТВЕА подписали соглашение о сотрудничестве по строительству высоковольтной линии электропередачи. Как отметили в Минэнерго, для Кыргызстана реализация данного проекта очень актуальна, поскольку запланировано увеличить выработку электроэнергии именно за счет строительства крупных ГЭС, солнечных и ветряных электрических станций.

Основной целью соглашения является строительство ЛЭП 220-500 кВ из Кыргызстана в Китай. Она позволит экспортировать излишки электроэнергии в соседние страны по высокой цене.

В Минэнерго пояснили, что в республике для удовлетворения спроса на "зеленую" энергетику предусматривается строительство объектов возобновляемых источников энергии. Уже сейчас ведутся переговоры по реализации проектов по экспорту электроэнергии. Строительство ЛЭП 220-500 кВ планируется от подстанции Датка в Джалал-Абадской области до пограничного пункта "Иркештам". Рассматриваются также варианты строительства линии от подстанции Ак-Кыя в Нарынской области до границы "Торугарт".

Как пояснили в Министерстве энергетики, соглашение по строительству высоковольтной линии электропередачи продиктовано необходимостью повышения энергетической безопасности и развития энергетической инфраструктуры. Что позволит обеспечить устойчивое экономическое и социальное развитие страны, а также потребности абонентов в электроэнергии. Тем более, что китайская компания обладает финансовыми и техническими ресурсами, опытом и компетенциями. Этот проект позволит увеличить экспортный потенциал Кыргызстана и создаст условия для дальнейшего развития энергетической отрасли страны.

Кстати, Узбекистан договорился с Китаем о строительстве 11 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4,8 ГВт на сумму $4,4 млрд. Программа инвестиционно-технологического сотрудничества по развитию альтернативной энергетики предусматривает строительство в Узбекистане солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, производство фотоэлектрических панелей, электрооборудования, трансформаторов, аккумуляторов, а также цифровизацию управления и подготовку специалистов.


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URL: https://www.vb.kg/429918
Теги:
Китай, строительство, экспорт, энергетика, безопасность, сотрудничество, проект, технологии
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