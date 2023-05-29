Садыр Жапаров поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Вооруженных сил

Президент Садыр Жапаров сегодня, 29 мая, поздравил военнослужащих и ветеранов страны с Днем Вооруженных Сил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Товарищи солдаты и сержанты, старшины и прапорщики, офицеры и генералы!

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!

От чистого сердца поздравляю вас с Днем Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Всех нас объединяет одна цель – построить сильный и процветающий Кыргызстан, в котором особое место занимает кыргызская армия.

Кыргызстан – суверенное государство и как субъект международных отношений основывает свою оборонную политику на принципах мирного сосуществования и устанавливает многосторонние взаимовыгодные отношения со всеми государствами.

И все же нам нельзя забывать о современных угрозах и вызовах.

Создание нашим военнослужащим необходимых условий для полноценного исполнения своей воинской клятвы является обязанностью государства. Руководство страны делает все, чтобы обеспечить военнослужащим и членам их семей достойный уровень жизни и надежную систему их социально-правовой защиты.

Сегодня я с уверенностью могу сказать, что мы сумели вернуть уважение к армии. Этому подтверждение все возрастающее уважение народа к военной службе и повышение ее престижа в обществе.

Вместе с тем хочу подчеркнуть, что престиж военной службы зависит не только от государства. Как гласит кыргызская пословица: "Чептен эрдин күчү бек" – храбрость воина крепче крепости, каждый воин должен быть смелым, иметь отличную боевую подготовку, быть постоянно готовым защитить территориальную целостность и отстоять национальные интересы Отечества.

Вся страна и весь народ надеются на вас, военнослужащие всегда были опорой государства.

В военном деле вы являетесь образцом верности и беззаветного служения Отечеству, примером доблести и отваги, стойкости духа и любви к Родине для подрастающего поколения.

Уважаемые военнослужащие Вооруженных Сил, дорогие ветераны!

Еще раз поздравляю с профессиональным праздником!

Выражаю благодарность за вашу нелегкую, ратную службу, которую вы выполняете, несмотря на трудности нашего времени.

Желаю вам здоровья, железной воли, храбрости, благополучия вашим семьям.

Пусть в Кыргызстане всегда будет мир и спокойствие!"- говорится в поздравлении президента.