Погода
$ 87.50 - 88.15
€ 93.94 - 94.94

Садыр Жапаров поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Вооруженных сил

188  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров сегодня, 29 мая, поздравил военнослужащих и ветеранов страны с Днем Вооруженных Сил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Товарищи солдаты и сержанты, старшины и прапорщики, офицеры и генералы!

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!

От чистого сердца поздравляю вас с Днем Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Всех нас объединяет одна цель – построить сильный и процветающий Кыргызстан, в котором особое место занимает кыргызская армия.

Кыргызстан – суверенное государство и как субъект международных отношений основывает свою оборонную политику на принципах мирного сосуществования и устанавливает многосторонние взаимовыгодные отношения со всеми государствами.

И все же нам нельзя забывать о современных угрозах и вызовах.

Создание нашим военнослужащим необходимых условий для полноценного исполнения своей воинской клятвы является обязанностью государства. Руководство страны делает все, чтобы обеспечить военнослужащим и членам их семей достойный уровень жизни и надежную систему их социально-правовой защиты.

Сегодня я с уверенностью могу сказать, что мы сумели вернуть уважение к армии. Этому подтверждение все возрастающее уважение народа к военной службе и повышение ее престижа в обществе.

Вместе с тем хочу подчеркнуть, что престиж военной службы зависит не только от государства. Как гласит кыргызская пословица: "Чептен эрдин күчү бек" – храбрость воина крепче крепости, каждый воин должен быть смелым, иметь отличную боевую подготовку, быть постоянно готовым защитить территориальную целостность и отстоять национальные интересы Отечества.

Вся страна и весь народ надеются на вас, военнослужащие всегда были опорой государства.

В военном деле вы являетесь образцом верности и беззаветного служения Отечеству, примером доблести и отваги, стойкости духа и любви к Родине для подрастающего поколения.

Уважаемые военнослужащие Вооруженных Сил, дорогие ветераны!

Еще раз поздравляю с профессиональным праздником!

Выражаю благодарность за вашу нелегкую, ратную службу, которую вы выполняете, несмотря на трудности нашего времени.

Желаю вам здоровья, железной воли, храбрости, благополучия вашим семьям.

Пусть в Кыргызстане всегда будет мир и спокойствие!"- говорится в поздравлении президента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429921
Теги:
праздник, Кыргызстан, Вооруженные силы, поздравление, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  