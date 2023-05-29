Погода
$ 87.50 - 88.15
€ 93.94 - 94.94

В Бишкеке мужчина совершал ритуальные обряды и торговал гашишом

178  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке милицией задержан уроженец Баткенской области С.Т., который подозревается в торговле наркотических веществ. Также ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"При проведении оперативно-следственных мероприятий установлен гражданин С.Т. 1984 года, подозреваемый в организации сбыта наркотических средств на территории города Бишкек и Чуйской области. В ходе задержания и дальнейшего досмотра салона, принадлежащего ему автомобиля марки "Toyota", обнаружен и изъят сверток со специфическим запахом, обмотанный в прозрачный пакет. Согласно данным экспертизы, изъятые вещества зеленовато-коричневого цвета являются смолой каннабиса (гашиш).

Кроме этого, по полученным данным, гражданин С.Т. совершал ритуальные обряды и завладевал имуществом граждан мошенническим путем. Иногда для достижения своей цели пускал в ход угрозы.

В настоящее время гражданин С.Т. водворен в ИВС. Расследование проводит Следственная служба МВД КР.

Пострадавших от рук вышеуказанного лица просим обратиться в органы внутренних дел или позвонить по номеру 0312 266261 – и 0703204080 ГУУР МВД".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429922
Теги:
Баткенская область, наркотики, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  