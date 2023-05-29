В Бишкеке мужчина совершал ритуальные обряды и торговал гашишом

В Бишкеке милицией задержан уроженец Баткенской области С.Т., который подозревается в торговле наркотических веществ. Также ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"При проведении оперативно-следственных мероприятий установлен гражданин С.Т. 1984 года, подозреваемый в организации сбыта наркотических средств на территории города Бишкек и Чуйской области. В ходе задержания и дальнейшего досмотра салона, принадлежащего ему автомобиля марки "Toyota", обнаружен и изъят сверток со специфическим запахом, обмотанный в прозрачный пакет. Согласно данным экспертизы, изъятые вещества зеленовато-коричневого цвета являются смолой каннабиса (гашиш).

Кроме этого, по полученным данным, гражданин С.Т. совершал ритуальные обряды и завладевал имуществом граждан мошенническим путем. Иногда для достижения своей цели пускал в ход угрозы.

В настоящее время гражданин С.Т. водворен в ИВС. Расследование проводит Следственная служба МВД КР.

Пострадавших от рук вышеуказанного лица просим обратиться в органы внутренних дел или позвонить по номеру 0312 266261 – и 0703204080 ГУУР МВД".