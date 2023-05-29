В Бишкеке планируют перенести остановки возле Аламединского рынка

По поручению мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры разработана схема упорядочения движения автотранспортных средств вокруг Аламединского рынка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Так, в планах перенети остановочный комплекс на проспекте Жибек-Жолу возле рынка "Аламедин" (южная сторона) на Жибек-Жолу восточнее Буденного с переустройством дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку автотранспортных средств по Жибек-Жолу от Курманжан-Датка до Буденного;

- Установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку автотранспортных средств по Курманжан-Датка от Салиева до Жибек-Жолу;

- Изменение движения автотранспортных средств с востока на запад и с запада на восток по М. Джалила от Буденного до Курманжан-Датка с переустройством дорожных знаков;

- Перенос остановочного комплекса на Жибек-Жолу (северо- западная сторона) западнее пр. Жибек-Жолу с переустройством дорожных знаков;

- Установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку автотранспортных средств по ул. Курманжан-Датка от пр. Жибек-Жолу до ул. Куликовской (в обе стороны)".