Погода
$ 87.50 - 88.15
€ 93.94 - 94.94

Ырысбек Мааткабылов: Статья о моем задержании - явно чей-то заказ

177  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральный директор ОсОО "Аламедин базары" и родной племянник почетного президента Ассоциации "Дордой" Аскара Салымбекова Ырысбек Мааткабылов опроверг информацию о его задержании с наркотиками. Об этом редакции vb.kg заявил он сам.

По его словам, это явно чей-то заказ.

Отметим, что в СМИ появилась информация, что в прошлом году Ырысбек Мааткабылов был якобы задержан с наркотиками в ходе спецоперации, организованной Управлением по борьбе с наркотиками МВД, но ему удалось замять это дело.

"За начальником Управления по борьбе с наркотиками тянется шлейф нераскрытых дел, одним из которых является задержание Мааткабылова. Проведут ли проверку по этой информации глава ГКНБ и генпрокурор?", - пишет СМИ.

Стоит также добавить, что подобная информация про якобы задержание Мааткабылова с наркотиками появлялась и в газете "Азия news", в которой позже появилось и опровержение.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429926
Теги:
бизнес, наркотики, Кыргызстан, МВД, Мелис Турганбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  