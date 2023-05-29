Ырысбек Мааткабылов: Статья о моем задержании - явно чей-то заказ

Генеральный директор ОсОО "Аламедин базары" и родной племянник почетного президента Ассоциации "Дордой" Аскара Салымбекова Ырысбек Мааткабылов опроверг информацию о его задержании с наркотиками. Об этом редакции vb.kg заявил он сам.

По его словам, это явно чей-то заказ.

Отметим, что в СМИ появилась информация, что в прошлом году Ырысбек Мааткабылов был якобы задержан с наркотиками в ходе спецоперации, организованной Управлением по борьбе с наркотиками МВД, но ему удалось замять это дело.

"За начальником Управления по борьбе с наркотиками тянется шлейф нераскрытых дел, одним из которых является задержание Мааткабылова. Проведут ли проверку по этой информации глава ГКНБ и генпрокурор?", - пишет СМИ.

Стоит также добавить, что подобная информация про якобы задержание Мааткабылова с наркотиками появлялась и в газете "Азия news", в которой позже появилось и опровержение.