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В Минэкономкоммерции представлен новый заместитель министра

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 29 мая Центральному аппарату Министерства экономики и коммерции представлен новый заместитель министра Самат Шатманов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Представляя нового заместителя, министр Данияр Амангельдиев отметил, что Шатманов Самат Бектурович освобожден от ранее занимаемой должности и назначен заместителем министра экономики и коммерции – директором Департамента туризма при МЭК КР.

По словам министра, в современных условиях туристическая отрасль развивается ускоренными темпами. Республика обладает высоким потенциалом для развития туризма, как внутреннего, так и международного. В рамках стратегии развития страны туризм признан одной из приоритетных отраслей национальной экономики.

Также пожелал дальнейших успехов на должности заместителя министра.


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URL: https://www.vb.kg/429928
Теги:
Минэкономики, назначение, Кыргызстан
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