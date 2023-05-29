В Минэкономкоммерции представлен новый заместитель министра

Сегодня, 29 мая Центральному аппарату Министерства экономики и коммерции представлен новый заместитель министра Самат Шатманов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Представляя нового заместителя, министр Данияр Амангельдиев отметил, что Шатманов Самат Бектурович освобожден от ранее занимаемой должности и назначен заместителем министра экономики и коммерции – директором Департамента туризма при МЭК КР.

По словам министра, в современных условиях туристическая отрасль развивается ускоренными темпами. Республика обладает высоким потенциалом для развития туризма, как внутреннего, так и международного. В рамках стратегии развития страны туризм признан одной из приоритетных отраслей национальной экономики.

Также пожелал дальнейших успехов на должности заместителя министра.