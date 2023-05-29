Чынбаева выступила с докладом на тему насилия над женщинами с инвалидностью

Сегодня, 29 Мая 2023 года, Уполномоченной по правам ребенка Кыргызской Республики Асель Чынбаевой в Инновационном центре Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров КР проводится презентация доклада "Сексуализированное насилие и инвалидность в Кыргызстане: законы, политика, практики и доступ к правосудию" для государственных структур, международных и общественных организаций. Об этом сообщают организаторы.

"Публикация выпущена совместно общественными организациями Кыргызстана Союзом людей с инвалидностью "Равенство" и Правозащитным движением "Бир Дуйно-Кыргызстан" и международной организацией Equality Now ("Равенство Сейчас").

Доклад исследует существенные законодательные и иные преграды на пути к правосудию в Кыргызстане для женщин и девочек с инвалидностью, переживших сексуализированное насилие. Рекомендации для правительства Кыргызстана соответствуют его международным обязательствам в области прав человека и направлены на преодоление этих преград и обеспечение должной поддержки и защиты женщин и девочек с инвалидностью.

Недостатки в правовой системе и государственной социальной политике, включая закрытые стационарные учреждения, сильно влияют на доступ к поддержке и правосудию в случае сексуализированного насилия над женщинами и девочками с инвалидностью. К такому выводу пришли авторы нового доклада "Сексуализированное насилие и инвалидность в Кыргызстане: законы, политика, практики и доступ к правосудию".

Как отметила Уполномоченная по правам ребенка Кыргызской Республики г-жа Чынбаева Асель Рыспековна: "Крайне важно инвестировать в информационно-просветительскую работу, а также в исследования проблемы детской инвалидности, форм и масштабов насилия. Лучше всего этого можно достигнуть, если мы будем работать совместно с детьми с инвалидностью и их семьями, а также совместно с организациями, отстаивающими их права".

Каков масштаб нарушений?

Даже если открывается дело связанное сексуализированным насилием, это редко приводит к привлечению виновных к ответственности. По данным Министерства внутренних дел, из 604 зарегистрированных случаев сексуализированного насилия в 2021 году более половины (53%) были прекращены "за отсутствием состава преступления". Согласно данным, предоставленным Генеральной прокуратурой в отношении изнасилований в 2021 году, из общего числа 632 дел 75% были прекращены, 21% переданы в суды, а 4% все еще находились на стадии предварительного расследования.

Сколько из этих случаев относится к женщинам и девочкам с инвалидностью, неизвестно, так как информация, касающаяся инвалидности не фиксируется официально.

По официальным данным в Кыргызстане 203 000 человек с инвалидностью, из которых 40% - женщины и девочки. Гендерно обусловленное насилие против женщин широко распространено в Кыргызстане, включая насилие в отношении женщин и девочек с инвалидностью. Реальный масштаб проблемы неизвестен, так как согласно инициативе "Мы решаем" фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), от 40 до 68 процентов девочек с инвалидностью подвергаются сексуализированному насилию еще до достижения восемнадцатилетнего возраста, в том числе со стороны семьи, близких партнеров, опекунов и сотрудников закрытых учреждений.

Кыргызстан ратифицировал восемь основных международных документов по правам человека, которые, вместе с национальным законодательством Кыргызстана, обязывают принимать меры по борьбе с сексуальным насилием в отношении женщин с инвалидностью. Однако требуются срочные меры для дальнейшего прогресса, особенно связанные с преградами в законодательстве, процессами уголовного правосудия, государственной социальной политикой, дискриминационными установками в обществе и "уйат", культурой стыда.

"Лица с инвалидностью, связанной с психическими состояниями, являются одной из самых уязвимых групп. В большинстве случаев женщины с инвалидностью подвергаются жестокому обращению повторно. Злоумышленник чувствует безнаказанность и пользуется их уязвимым положением".

"Женщины и девочки с инвалидностью подвергаются повышенному риску насилия, и это связно с тем, что они не могут самостоятельно отстаивать свои законные права и интересы, что ведет к безнаказанности. Очень часто они не могут сообщить о совершенном в их отношении насилии из-за изолированности, незнания своих прав, беспомощности, зависимости и дискриминации. К сожалению, во многих случаях злоумышленниками являются сами опекуны или родственники. Вследствие того, что виновный чувствует свою безнаказанность, пользуется их беззащитным положением, насилие растет, а виновные уходят от ответственности", поясняет Лира Асылбек, представительница ПД "Бир Дуйно-Кыргызстан".

Две девушки с инвалидностью, пережившие сексуализированное насилие из трех случаев, описанных в докладе, подвергались жестокому обращению со стороны своих родственников и столкнулись с многочисленными трудностями в доступе к правосудию.

Законодательные преграды на пути к правосудию

В Кыргызстане сохраняются дискриминационные стандарты доказывания и основанное на применении силы, ограниченное определение изнасилования. В подавляющем большинстве случаев преступления сексуализированного насилия преследуются только тогда, когда на теле жертвы обнаруживаются физические повреждения и биологические материалы, связанные с половым актом.

Если судебно-медицинская экспертиза не выявляет травм на теле жертвы или признаков насилия (например, если прошло много времени с момента совершения насилия), показания жертвы, особенно если у нее есть интеллектуальная недееспособность, могут быть не приняты во внимание.

Кыргызское законодательство требует, чтобы лица с инвалидностью, являющиеся жертвами сексуализированного насилия, прошли психологическую экспертизу, чтобы определить их способность воспринимать и, таким образом, определить, могут ли их показания считаться достоверными. Это практика, не соответствующая стандартам прав человека, часто приводящая к отказу в рассмотрении дел и безнаказанности преступников.

"Законодательство Кыргызстана не признает, что женщины с инвалидностью подвергаются двойной дискриминации, а также не учитывает концепцию непосредственной и косвенной дискриминации на основе инвалидности и гендера. Необходимо иметь компетентный орган (или комитет), который будет отслеживать процесс включения противодискриминационного принципа во все законодательные акты", подчеркивает Гульмира Казакунова, директор Союза людей с инвалидностью "Равенство".

Закрытые учреждения - дополнительный риск сексуализированного насилия

Интернатные учреждения и закрытые больницы являются местами с повышенным риском насилия над женщинами и девочками с инвалидностью. Местные эксперты предполагают, что сексуализированное насилие там может совершается сотрудниками, внешними службами социального обеспечения или другим обслуживающим персоналом.

Поскольку отсутствуют конфиденциальные механизмы для подачи жалоб, использование мобильных телефонов в большинстве запрещено, а пациенты могут совершать звонки только в присутствии смотрителей, это создает высокий риск того, что злоупотребления могут оставаться безнаказанными.

Авторы доклада"Сексуализированное насилие и инвалидность в Кыргызстане: законы, политика, практики и доступ к правосудию" дают следующие рекомендации властям Кыргызстана, учитывая их международные и национальные обязательства по правам человека, включая, среди прочего:

● внести изменения в определение изнасилования в закон и разработать руководящие принципы, ориентированные на жертву, о том, как следует понимать согласие, включая в случае с потерпевшими с инвалидностью;

● обеспечить всем потерпевшим необходимую поддержку для доступа к правосудию;

● создать систему активного выявления насилия и злоупотреблений;

● устранить обременительные стандарты доказывания;

● собирать необходимые данные с разбивкой по полу, возрасту и инвалидности пострадавших;

● обучать сотрудников правоохранительной системы;

● изменить законы о сроках давности за сексуализированные преступления;

● проводить информационные кампании для развенчания мифов об изнасиловании и стереотипов в отношении людей с инвалидностью.

● Принять комплексный антидискриминационный закон о равенстве, который определяет дискриминацию, ее формы, вводит защищенные от дискриминации характеристики и устанавливает ответственность за дискриминационные действия.

"Кыргызстан предпринял конкретные шаги для обеспечения равного доступа к правосудию для лиц с инвалидностью. Однако, по результатам исследования, мы видим, что путь к достижению цели все еще долог - взаимодействие между государственными органами в решении проблем сексуализированного насилия в отношении женщин и девочек с инвалидностью нуждается в усовершенствовании. Существует множество проблем с системой предотвращения, затрудняющих доступ к правосудию для женщин и девочек с инвалидностью. Но воодушевляет, что существует политическая воля изменить ситуацию", - заключает Джанетт Ахильгова, консультант Equality Now ("Равенство Сейчас") по России и Центральной Азии и соавтор доклада".